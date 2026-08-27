Na solidně zaplněném dvorci Arthura Ashe, největším tenisovém stadionu na světě, se hrál vyrovnaný a dramatický zápas. Výměny rozhodovaly první dva tři údery, dominantní sílu představovali Menšík a Rubljov a jejich dělové servisy.
Zároveň bylo poznat, že ani jeden z aktérů utkání není specialistou na debl, zejména Češi na síti kolikrát nezahráli dostatečně přesně a důrazně.
Přesto nakonec postoupili do finále.
Lépe totiž zvládli koncovku napínavého super tiebreaku, v němž přitom od začátku prohrávali a za stavu 7:9 čelili dvěma mečbolům.
První smazali díky zkaženému voleji Andrejevové, druhý eliminoval Menšík esem. Po dalším přímém bodu z podání rodáka z Prostějova měli mečbol naopak Češi. A opět díky Menšíkovi, jenž dostal šampionku letošního Roland Garros do úzkých dlouhým returnem, ho proměnili.
Příliš času na oslavy ale neměli, k finále proti Italovi Cobollimu a Švýcarce Bencicové nastoupili po několikaminutové pauze. Souboj o titul už se hraje do šesti gamů, ale místo třetího setu je stále super tiebreak.
Oba Češi, jinak specialisté na singl, usilují o první grandslamový titul v kariéře. Menšík byl nejdál v semifinále letošního Roland Garros, Muchová má finále z Paříže 2023 a nedávného Wimbledonu.
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Do smíšené čtyřhry dostali divokou kartu a vyhráli i třetí zápas: v úterý porazili americkou dvojici Tommy Paul, Emma Navarrová a salvadorsko-francouzský pár Marcelo Arévalo, Kristina Mladenovicová.
V semifinále proti Rusům odvrátili v tiebreaku první sady setbol, Muchová ho zažehnala přímým bodem z podání. Ve druhém dějství Češi brejkli Andrejevovou a vedli 2:1, vzápětí ale přišla o servis i Muchová.
Rubljov, olympijský šampion v mixu z her v Tokiu, a Andrejevová potvrdili zlepšení další krádeží servisu Muchové, díky níž získali druhý set 5:3. Poté dlouho vedli i v super tiebreaku, ale do finále nakonec postoupili Češi.
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tvrdý povrch, dotace 2,88 milionu dolarů
Semifinále: