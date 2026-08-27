Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Menšík a Muchová jsou v mixu ve finále! Proti Rusům odvrátili dva mečboly

Autor:
Aktualizujeme   4:39
Jakub Menšík a Karolína Muchová slaví postup do finále smíšené čtyřhry na US...

Jakub Menšík a Karolína Muchová slaví postup do finále smíšené čtyřhry na US Open. | foto: Reuters

Jakub Menšík a Karolína Muchová slaví postup do finále smíšené čtyřhry na US...
Jakub Menšík a Karolína Muchová slaví postup do finále smíšené čtyřhry na US...
Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...
Jakub Menšík a Karolína Muchová v semifinále smíšené čtyřhry na US Open
12 fotografií
Ani dva mečboly, kterým čelili v rozhodujícím super tiebreaku, nezastavily v semifinále smíšené čtyřhry na tenisovém US Open Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou. Kritický stav proti ruské dvojici Andrej Rubljov, Mirra Andrejevová otočili a po vítězství 5:4, 3:5 a 11:9 zabojují o titul. Ve finále, které se hraje právě nyní, soupeří s dvojicí Flavio Cobolli, Belinda Bencicová.

Na solidně zaplněném dvorci Arthura Ashe, největším tenisovém stadionu na světě, se hrál vyrovnaný a dramatický zápas. Výměny rozhodovaly první dva tři údery, dominantní sílu představovali Menšík a Rubljov a jejich dělové servisy.

Zároveň bylo poznat, že ani jeden z aktérů utkání není specialistou na debl, zejména Češi na síti kolikrát nezahráli dostatečně přesně a důrazně.

Přesto nakonec postoupili do finále.

Jakub Menšík a Karolína Muchová slaví postup do finále smíšené čtyřhry na US...

Lépe totiž zvládli koncovku napínavého super tiebreaku, v němž přitom od začátku prohrávali a za stavu 7:9 čelili dvěma mečbolům.

První smazali díky zkaženému voleji Andrejevové, druhý eliminoval Menšík esem. Po dalším přímém bodu z podání rodáka z Prostějova měli mečbol naopak Češi. A opět díky Menšíkovi, jenž dostal šampionku letošního Roland Garros do úzkých dlouhým returnem, ho proměnili.

Příliš času na oslavy ale neměli, k finále proti Italovi Cobollimu a Švýcarce Bencicové nastoupili po několikaminutové pauze. Souboj o titul už se hraje do šesti gamů, ale místo třetího setu je stále super tiebreak.

Oba Češi, jinak specialisté na singl, usilují o první grandslamový titul v kariéře. Menšík byl nejdál v semifinále letošního Roland Garros, Muchová má finále z Paříže 2023 a nedávného Wimbledonu.

Stejné oblečení? Chceme zmást soupeře, ať neví, kdo je kdo, smála se Muchová

Do smíšené čtyřhry dostali divokou kartu a vyhráli i třetí zápas: v úterý porazili americkou dvojici Tommy Paul, Emma Navarrová a salvadorsko-francouzský pár Marcelo Arévalo, Kristina Mladenovicová.

V semifinále proti Rusům odvrátili v tiebreaku první sady setbol, Muchová ho zažehnala přímým bodem z podání. Ve druhém dějství Češi brejkli Andrejevovou a vedli 2:1, vzápětí ale přišla o servis i Muchová.

Rubljov, olympijský šampion v mixu z her v Tokiu, a Andrejevová potvrdili zlepšení další krádeží servisu Muchové, díky níž získali druhý set 5:3. Poté dlouho vedli i v super tiebreaku, ale do finále nakonec postoupili Češi.

Tenisové US Open v New Yorku - smíšená čtyřhra

tvrdý povrch, dotace 2,88 milionu dolarů

Semifinále:
Muchová, Menšík (ČR) - Andrejevová, Rubljov (Rus.) 5:4 (8:6), 3:5, 11:9
Bencicová, Cobolli (4-Švýc./It.) - Svitolinová, Monfils (Ukr./Fr.) 4:5 (7:9), 4:1, 10:5

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Sanchez Martinez vs. BartoňTenis - Čtvrtfinále - 27. 8. 2026:Sanchez Martinez vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
27. 8. 10:30
  • 2.35
  • -
  • 1.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Formanová kritizuje atlety: Mě nezajímaly nehty a make-up, ale úspěch. Chybí pokora

Ester Bendová po vypadnutí v rozběhu závodu na 100 metrů překážek na...

Neúspěšný evropský šampionát v Birminghamu zklamal i Ludmilu Formanovou, někdejší mistryni světa v běhu na 800 metrů. „Za mé éry nebylo cílem se někam dostat, ale něco tam předvést,“ kritizuje české...

Lyže jako kouzelná hůlka. Ledecká mění značku, opouští firmu českého miliardáře

Ester Ledecká v posledním super-G sezony.

Česká sjezdařka a snowboardistka Ester Ledecká mění po čtyřech letech značku lyží. Od firmy Kästle českého miliardáře Tomáše Němce přešla ke značce Head. Trojnásobná olympijská medailistka oznámila...

Menšík a Muchová jsou v mixu ve finále! Proti Rusům odvrátili dva mečboly

Aktualizujeme
Jakub Menšík a Karolína Muchová slaví postup do finále smíšené čtyřhry na US...

Ani dva mečboly, kterým čelili v rozhodujícím super tiebreaku, nezastavily v semifinále smíšené čtyřhry na tenisovém US Open Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou. Kritický stav proti ruské dvojici...

27. srpna 2026  4:39

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 10 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

27. srpna 2026

Nepijte pořád ten alkohol, dejte si kozí mléko a vyhrajete. Jak se rodila Vuelta

Premium
Belgický cyklista Gustaaf Deloor vyhrává třetí etapu na Vueltě v roce 1935.

Cyklistickou Tour de France stvořila v roce 1903 snaha listu L’Auto zvýšit prodej. Stejné pohnutky vedly v roce 1909 k založení Gira bossy italské Gazzetty dello Sport. A co španělská Vuelta,...

27. srpna 2026

Slovan Bratislava vybojoval postup do Ligy mistrů, Lyon nestačil na Fenerbahce

Fotbalisté Slovanu Bratislava se radují z postupové trefy do Ligy mistrů.

Fotbalisté Lyonu podlehli doma Fenerbahce 1:2 a Ligu mistrů si nezahrají. Spolu s tureckým klubem postupují AEK Atény a Viking Stavanger, slaví také Slovan Bratislava, který zvítězil v Celje po...

26. srpna 2026  23:14,  aktualizováno  23:38

Real zvládl pod Mourinhem i druhý ligový duel, Mbappé řídil vítězství hattrickem

Kylian Mbappé završuje hattrick v utkání s Realem Sociedad.

Real Madrid zvládl i druhý soutěžní zápas pod vedením Josého Mourinha. V dohrávce 1. kola španělské ligy porazil Real Sociedad hladce 4:1. Hattrickem se blýskl francouzský kanonýr Kylian Mbappé,...

26. srpna 2026  23:21

Bez diváků lepší výsledek. Volejbalisté v přípravě na ME oplatili Bulharům porážku

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Čeští volejbalisté získali cenný skalp v přípravě na mistrovství Evropy, v Samokovu porazili úřadující vicemistry světa Bulhary 3:1. Na rozdíl od úterního duelu, v němž domácí vyhráli 3:0 před zhruba...

26. srpna 2026  22:02

Plzeň - CZ Bělehrad v TV: Kde sledovat odvetu Evropské ligy živě, kurzy

Patrik Hrošovský z Plzně vede míč v utkání závěrečného předkola Evropské ligy...

Před Viktorií Plzeň je náročný úkol – v odvetě Evropské ligy musí proti Crvene Zvezdě Bělehrad dohánět třígólové manko. Utkání ve Štruncových sadech sledujte ve čtvrtek 27. 8. od 19:00 živě u...

26. srpna 2026  21:18

NASCAR Most 2026 - Euro Series: program, výsledky, vstupenky

Martin Doubek na trati závodu NASCAR Euro Series v Mostu

Součástí nabitého závodního víkendu v Mostě je i evropská série NASCAR, jede se od 28. do 30. srpna 2026. Mezi favority se řadí i Martin Doubek – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat...

26. srpna 2026  21:06

Jablonec - Glasgow Rangers v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě a kurzy

Vachtang Čanturišvili z Jablonce (vlevo) si kryje míč v utkání závěrečného...

Ve čtvrtek 27. srpna od 18:00 přivítá FK Jablonec na Střelnici skotský velkoklub Glasgow Rangers. Severočeši po těsné porážce 0:1 z Ibroxu potřebují na domácí půdě smazat jednogólové manko. Přinášíme...

26. srpna 2026  20:58

Jen krok od Ligy mistryň. Fotbalistky Sparty na Letné porazily Servette

Sparťanka Franny Černá se raduje z gólu ve 3. předkole Ligy mistrů proti...

Fotbalistky Sparty se přiblížily postupu do hlavní fáze Ligy mistryň, kterou hrály naposledy před pěti lety. Doma na Letné porazily v úvodním utkání závěrečného 3. předkola Servette 3:2. Odveta ve...

26. srpna 2026  20:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

26. srpna 2026  20:45

Diamantová liga Curych 2026: Kompletní program diamantových disciplín a souboje světových es

Julien Alfredová s přehledem zvládla svůj rozběh na 100 metru na světovém...

Letošní ročník Diamantové ligy Curych nabídne souboje olympijských vítězů, mistrů světa a světových rekordmanů ve 14 oficiálních diamantových disciplínách. Atletický svátek začne již ve středu 26....

26. srpna 2026  20:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.