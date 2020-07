Tenisový svátek v Bělohradě. Na tradiční memoriál dorazí Muchová či Kodeš

O 50. ročník legendárního turnaje byl už s předstihem obrovský zájem. Pořadatelé se proto rozhodli vzít do hlavní soutěže 48 tenistů. Hrát se bude po celý den a k vidění budou kvalitní hráči.



Mezi přihlášenými nechybí například sedmý nejlepší dorostenec v Česku Daniel Siniakov - bratr Kateřiny Siniakové, hráčky z elitní stovky světového žebříčku. Dále například vítěz Pardubické juniorky z roku 2005 Martin Kameník či mnoho dalších.

Turnaj vzhledem k počtu přihlášených potrvá až do pondělí. „Chtěli jsme na počest 50. ročníku Memoriálu Luďka Kučery připravit něco speciálního pro širokou veřejnost. Věřím, že spojením sportu a kultury se nám to povedlo a společně si celou akci užijeme,” uvedl za organizační výbor Libor Kindl.

Na jaká známá jména se v sobotu v Lázních Bělohradě mohou diváci těšit? V 17.30 začne exhibice, do Bělohradu zavítá 26. nejlepší hráčka světa Karolína Muchová. Olomoucká rodačka vlétla do světové stovky jako kometa a svoje kvality potvrzuje i nadále. Všichni fanoušci sympatické tenistky se mohou těšit na autogramiádu.

Po exhibici v Bělohradě by se měla Muchová představit pravděpodobně na grandslamovém US Open - tedy v případě, že se turnaj uskuteční. Do Bělohradu dorazí i nejlepší český deblista současnosti Roman Jebavý.

Roman Jebavý.

Chybět nebude ani Jan Kodeš, jeden z nejlepších československých tenistů historie, vítěz Wimbledonu 1973, šampion z French Open (1970, 1971) ve dvouhře, finalista US Open (1971, 1973).



A dorazí také Jiří Kučera - bělohradský patriot, dlouholetý předseda Sparty Praha a bratr Luďka Kučery, na jehož počest se tenisový turnaj pořádá.

„Doufám, že vyjde počasí a přijde hodně lidí, protože mít v Bělohradě taková jména se nepoštěstí každý den,“ věří Kindl.

Po skončení hracího programu bude přímo v areálu probíhat koncert známého popového zpěváka Honzy Kalouska, čímž organizátoři uzavřou první den turnaje. „Chtěli jsme, aby si na své přišli všichni. A to máme ještě jedno velké jméno v záloze, ale to si zatím necháme pro sebe,“ tají Kindl.

Vítěz turnaje, který inkasuje slušnou finanční odměnu ve výši 8 tisíc korun, by měl být znám v pondělí večer, kdy turnaj vyvrcholí závěrečnými boji ve dvouhře i čtyřhře.