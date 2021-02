Jeden covid – a tenisová panika. Kyrgios: Jde o život a smrt

Stačil jeden pozitivní test zaměstnance hotelu Grand Hyatt, který sloužil jako jedno z karanténních středisek – a bum, celý čtvrteční program turnajů se ruší.



A další nápovědu nabízí Kyrgiosova odpověď, pronesená ještě bez tušení, že se alarm vážně rozbliká. „Chci, aby se to nestalo vůbec nikde. V Canbeře, v Melbourne, v Austrálii, kdekoli na světě. A nechápu, proč je to pro tenisty tak těžké k pochopení,“ rozvášnil se. „Moje máma je těžce nemocná. Pokud by dostala covid... Rozumíte mi? Je to přílišný risk. Tenis není otázkou života a smrti, tohle ano.“

Nejvzdálenější z kontinentů dokázal zásluhou opatření, která pro Evropu vypadají bezprecedentně přísně, koronavirus udržet stranou, a tím i obnovit normální život (v rámci možností skoro na maximum). Jenže striktnost je pravidlem číslo jedna. Kyrgios souhlasí – a není sám, naopak.



Premiér státu Victoria, jehož je Melbourne metropolí, pronesl, že samotný grandslam zatím není ohrožen. Zároveň Daniel Andrews nařídil znovuzavedení roušek ve vnitřních prostorách, snížil počet lidí pro setkávání ze 30 na 15, hodlá řešit kapacity kanceláří.

„Není důvod k panice. Víme, co máme dělat,“ řekl Andrews obyvatelům. „Ale dál platí, že pokud by byl někdo nakažen a nepodstoupil test, je to problém pro nás pro všechny. Vystavujete tím riziku další. I lidi, které osobně nepotkáte.“



Jeden případ a tolik vzruchu – to zní do Česka jako sci-fi. Pro zúčastněné je vše tím nepříjemnější, že znovu mohli ochutnat věci, na něž jsme byli všichni zvyklí. Petra Kvitová s radostí líčila, jak běhá venku, užívá si pohledu na plné ulice a jak zašla s týmem do německé restaurace. Karolína Plíšková zase reportérovi Radiožurnálu řekla: „Po dvou týdnech, kdy nás testovali každý den, snad ani není šance, aby to někdo z nás měl.“

To by mělo platit i po středečním případu. Premiér Victorie popsal, že teď zodpovědné osoby čeká mimo jiné pečlivé procházení záznamů z kamer, aby rozklíčovaly, s kým se nakažený mohl dostat do kontaktu: „Celá ta detektivní koronavirová práce už běží naplno.“

A ještě jeden detail o australském přístupu. Na webech dávno visí seznam míst, která nakažený navštívil. A ti, kteří se v něm poznají, mají jít povinně ihned do dvoutýdenní izolace (stačilo minulý pátek navštívit od 23:24 do 00:15 podnik Kebab Kingz West Melbourne; rozpis je přesný na minuty).

Znovu tak ožilo předturnajové dilema. Kyrgios sám odpovídal jednomu ze zahraničních novinářů na dotaz, zda cítí, že se trochu mění atmosféra, že obvykle tak široce otevřená australská náruč v covidových časech chladne. „Chápu, jak to myslíte,“ kývnul Kyrgios. „Těžká otázka. Určitě se najdou i takoví, které situace osobně zasáhla, třeba i přišli o své blízké. A ti si budou říkat: Proč se tu, ksakru, teď hraje nějaký tenisový turnaj?“

Při prvním varování se hrát přestalo. Snad poprvé – a naposledy.