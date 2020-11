Nejisté časy tenistům nekončí. I v Melbourne zvažují odklad grandslamu

Minimálně kvůli symbolice: letošní tenisovou sezonu uzavřel Turnaj mistrů a v roce 2021 se má zase, tak jako vždycky, startovat v Austrálii. Čas ovšem pádí a pořád není jasno, jak má úvod vypadat. Přitom by si osobnosti ATP a WTA potřebovaly už zhruba za měsíc sbalit kufry a odletět na nejvzdálenější kontinent.



„Nevím, jaká je situace. Můžeme vlastně jen čekat na to, jak se rozhodne stát Victoria,“ pronesl v Londýně Rafael Nadal. „Je třeba být trpělivý a přijmout, čemu čelíme. Pro všechny je to složité.“

Australští fanoušci během čtvrtfinálového duelu mezi Petrou Kvitovou a Ashleigh Bartyovou.

Austrálie náleží mezi země s velmi striktní proticovidovou politikou a stát Victoria, jehož je Melbourne metropolí, zažil horší situaci než zbylé části federace.

Premiér Victorie Daniel Andrews trvá na povinné dvoutýdenní karanténě pro všechny cizince, ať se jmenují Josef Vomáčka, nebo Novak Djokovič.

To je pro mnohé tenisty na samé hraně akceptovatelnosti. Ba za ní.

„Pokud nebudeme moci dva týdny trénovat a pak máme jít hrát Australian Open, bude to loterie. To si můžeme o vítěze hodit mincí,“ řekl na Turnaji mistrů Alexander Zverev a deblista Bruno Soares tamtéž dodal: „Myslím, že by to pro naše těla bylo velmi nebezpečné.“

Britská hvězda Johanna Kontaová je ještě přímočařejší. „Z mého pohledu by moje tělo po dvou týdnech nucené pauzy nezvládlo jít zase na hranu,“ řekla BBC. O tom, že by čekání na hotelu učinilo z Australian Open v jejích očích téměř mission impossible, hovořila v Paříži rovněž Simona Halepová.

Výstražná kontrolka v hlavách všech bliká čím dál víc z prostého důvodu - vše se táhne. Taková Petra Kvitová končila sezonu zhruba před měsícem a už tehdy tlumočila, že se šéf melbournského grandslamu Craig Tiley snaží dojednávat výjimky. Hovořila o vizi jakési karanténní bubliny, v níž by se mohlo normálně trénovat, při snovém scénáři dokonce kočovat Austrálií na obvyklé přípravné turnaje.

Tiley se snaží, ale stojí na místě.

„Při veškerém respektu k tenisu je pro mě prioritou bezpečí obyvatel Victorie. Hráči a jejich doprovod budou čelit nepříjemnostem, dokud nedotáhneme tuto velmi detailní dohodu,“ řekl pro list The Age premiér Andrews, ale obratem ujistil, že je sportovní akce pro Melbourne důležitá. Přeloženo: nečekejte cílené naschvály, ale ani široce otevřenou náruč.

Australský tisk na základě informací z jednání přináší různé scénáře. Jedním je, tak jako na letošním US Open, třeba vynechání kvalifikace, což by docela výrazně snížilo počet zúčastněných, zároveň by to jistě vyvolalo velkou bouři: grandslamové kvalifikace jsou klíčovým zdrojem peněz pro ty, co se žebříčkově pohybují na hraně hlavních soutěží. Právě ti byli při osekaném kalendáři letos finančně biti daleko víc než hvězdy a nadprůměrní.

A odklad? Už posun o týden, z 18. na 25. leden, by prospěl. Dvoutýdenní odklad na 1. února by dvoutýdenní tréninkový výpadek kvůli nucené karanténě mohl vykompenzovat. „Ale že bychom celý grandslam posunuli až na duben, to je pouhá spekulace,“ odmítl Tiley.

Španěl Rafael Nadal během čtvrtfinále Australian Open.

Obvykle to bývá v lednu ryzí sportovní svátek, balzám pro duše umořené zimou a tmou severní polokoule. Slunce, pohoda, úsměvy, to jsou hlavní atributy Australian Open. „Teď jsme si vědomi, že účastníci už hlavně potřebují nějakou jistotu,“ uvedl o víkendu Tiley. Jasno prý má být do dvou týdnů.

Tenis koronavirovým rokem proplul bez díry v lodi, ale rozhodně s hlubokými odřeninami. Nakonec se konaly US Open i Roland Garros, několik akcí v Evropě a naposledy Turnaj mistrů, škrtnout šéfové museli Wimbledon, asijskou šňůru, Turnaj mistryň...

Snahu najít to nejméně špatné řešení bude asi ztělesňovat i počátek roku 2021. Jak napsal v komentáři deník The Age: „Ať bude Australian Open vypadat jakkoli, půjde o kompromis. Bez kompromisu dostanete buď turnaj zcela zdecimovaný, či žádný.“