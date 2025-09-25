Měl jsem respekt, ale byla sranda. Menšík o deblu s Alcarazem i setkání s idolem

„Akce předčila všechna moje očekávání,“ popisuje 19. hráč světového žebříčku. „I když byla fyzicky i mentálně náročná, nikdy na ni nezapomenu.“
V čem byla nejtěžší?
Do San Franciska jsem přiletěl rovnou z Davis Cupu a měli jsme tam spoustu mediálních povinností, takže jsem před prvním utkáním trénoval jen dvakrát. A když jsem nehrál, celý den jsem seděl na gauči a fandil spoluhráčům. Kvůli tomu byly zápasy vysilující.
Odehrál jste celkem dva singly, Američana Michelsena jste porazil, Australanu De Minaurovi podlehl. Jste spokojený?
Ano, hrál jsem opravdu dobře. A moc si vážím toho, že jsem byl schopný podat svůj nejlepší výkon i po takhle náročném programu. Na týmových akcích se vždycky dokážu vyhecovat.
Druhý den přišel na Laver Cup i Steph Curry. Že jsem se s ním vyfotil, dostal od něho podepsaný dres a osobně ho poznal, je pro mě splněný sen.