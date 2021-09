ONLINE: Medveděv hraje semifinále US Open, v noci nastoupí Djokovič

Medveděv hraje semifinále US Open potřetí v řadě, před dvěma lety se dokonce probil do finále. Podaří se mu dnes tento počin zopakovat? Rus už několik let patří do úzké tenisové špičky a ve světovém žebříčku drží aktuálně druhou pozici. Na grandslamový triumf ovšem zatím nedosáhl.

Medveděv vs. Auger-Aliassime Sledujte vývoj skóre online.

Letošním turnajem Medveděv prochází vskutku suverénně. Až v minulém zápase proti Boticovi van de Zandschulpovi z Nizozemska ztratil poprvé v soutěži set, pro ruského hráče to však byla pouze drobná komplikace na cestě do semifinále.

To Auger-Aliassime, patnáctý hráč světa, jehož zatím největším úspěchem na US Open je loňské osmifinále, měl cestu mezi nejlepší čtyřku složitější. V nohách už má i jednu pětisetovou bitvu. Na druhou stranu naposled ve čtvrtfinále se na kurtu zdržel jen lehce přes hodinu, neboť Španěl Carlos Alcaraz ve druhém setu utkání skrečoval.

Medveděv a Auger-Aliassime se dosud utkali jednou - před více než třemi lety v Torontu. Z vítězství se tehdy radoval ruský tenista.

Zastaví Djokovič vítěznou sérii Zvereva?

Druhý finalista letošního US Open vzejde ze srbsko-německého duelu. Zatímco Djokovič cílí na dovršení kalendářního Grand Slamu, Zverev na svůj první titul z turnaje velké čtyřky stále čeká. Loni byl německý tenista právě v New Yorku velmi blízko, padl však ve finále po pěti setech.

Djokovič vs. Zverev Sledujte vývoj skóre online od 1:00.

Šanci na reparát si Zverev zajistí jen v případě, že z turnaje vyřadí prvního hráče žebříčku. Úkol to není nereálný, neboť Němec poslední týdny hraje ve výborné formě. Čtvrtý hráč světa aktuálně drží sérii šestnácti výher v řadě a na US Open dosud ztratil jediný set. Ve čtvrtfinále Zverev přehrál Lloyda Harrise z Jihoafrické republiky.



To Djokovičovy zápasy na zámořském betonu bývají letos o něco delší. S výjimkou druhého kola, kdy postoupil ve třech setech, potřeboval vždy ke svému vítězství sady čtyři. Dosud posledním soupeřem, kterého srbský matador poslal domů, byl Ital Matteo Berrettini.

Oba tenisté se dobře znají, na kurtech proti sobě odehráli devět zápasů, z toho tři v letošní sezoně. Lepší bilanci má díky šesti výhrám Srb Djokovič, ovšem zatím poslední duel - semifinále olympijských her v Tokiu - ovládl Zverev.