McEnroe: Češi proti Djokovičovi zamrzli. Snad Borg nenapíše, že jsem idiot

Bývalý vynikající tenista se o své postřehy podělil na online tiskové konferenci s vybranými médii včetně iDNES.cz. Přímo z Melbourne hovořil hlavně o Djokovičovi a jeho útoku na 25. grandslamový titul, k němuž mu scházejí pouhá dvě vítězství.

Macháč se s ním utkal ve třetím kole, Lehečka v osmifinále. Ani jeden nezískal set. Proč myslíte, že ho neprověřili více?

Oba do zápasu nejspíš nastoupili s tím, že nečekali, že Novak bude hrát svůj nejlepší tenis. Ale když ho viděli v plné formě, vypadali překvapeně. Jako by si říkali: „Wow, on hraje jako Novak Djokovič.“ Ale upřímně, i kdyby předvedli svůj nejlepší výkon, možná by to nestačilo. Novak je totiž prostě lepší.

Jak vidíte budoucnost Lehečky a Macháče?

Oba mají velký potenciál a mohou se dostat do top 10. Ale potřebují se zlepšit a najít vnitřní oheň k soutěžení na nejvyšší úrovni. Macháč sice Djokoviče porazil loni v Ženevě, ale to nic neznamenalo. Hrát proti němu na grandslamu je něco úplně jiného.

Srb se v pátečním semifinále utká s Alexanderem Zverevem. Myslíte, že ho motivuje fakt, že mu k 25. grandslamu chybí už jen dvě výhry?

Jestli bude mít titulů 24 nebo 25, už je podle mě jedno. Ano, 25. trofejí by se dostal před Margaret Courtovou, ale porovnávání mužů a žen je jako srovnávat jablka a pomeranče. Novak už překonal skoro každý rekord, takže teď hledá způsoby, jak se dál posouvat. Proto oslovil Andyho Murrayho, aby ho trénoval, chce dostat další adrenalin. A teď už je ve fázi, kdy Australian Open klidně může vyhrát.

Kdyby se mu to povedlo, může se podle vás stát nejlepším sportovcem v historii?

Myslím, že se v téhle konverzaci už nachází. Máte tam jeho, Serenu Williamsovou, Michaela Jordana, Michaela Phelpse, Lionela Messiho – tihle sportovci se pohybovali ve vlastní lize. A u Novaka je neuvěřitelné, čeho dosáhl. Je mu 37 a na nejvyšší úrovni hraje už dvacet let. Na konci čtvrtfinále proti Alcarazovi předvedl jeden z nejlepších výkonů, jaké jsem od něj v posledních letech viděl. Alcaraz je skvělý tenista, ale Novak prostě chtěl vyhrát víc. Takové srdce a takovou vůli mělo v historii jen pár sportovců.

Překvapilo vás, že mladého Španěla porazil?

On ho přímo vyškolil, ale Alcaraz se z toho poučí. Mentálně je to velmi těžké, ale když hrajete proti Novakovi, tak vám to ukáže, kolik se toho ještě musíte naučit. Carlos je každopádně obrovský talent a těším se, jak se bude zlepšovat.

A co Djokovič? Vydrží ještě ve světové špičce?

Sluší se zdůraznit, že Novaka by nikdo nikdy neměl odepisovat. Ale čas, kdy může získávat největší tituly, se krátí. Je mu 37, své tělo trápí už dvacet let. Má rodinu a další zájmy. Ale pořád dává vše tenisu, chce si upevnit místo v historii. Je úžasné sledovat, jak se i ve svém věku pořád drží na nejvyšší úrovni. Neznám nikoho, kdo by něco podobného dokázal.

Mimochodem, váš někdejší rival Björn Borg letos chystá vydat knihu. Nemáte strach, co o vás napíše?

Ne, nebojím se. Rád si to přečtu, Björn je jedním z mých největších kamarádů, i když se nevídáme moc často. Snad nenapíše, že jsem úplný idiot. (smích)