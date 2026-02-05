Možná si vzpomenete, jak před rokem bavil celou ostravskou halu. Neustále máchal rukama, mezi výměnami hlasitě slavil a po jednom z gamů si plácal s kolegy z týmu.
„Nikdy jsem neměl takovou podporu jako loni v Ostravě. Těším se, jak to bude vypadat teď. Snad to dotáhneme do vítězného konce,“ pověděl Mrva.
A kdo ví, pokud se víkendové kvalifikační klání proti Švédsku hrané v Horácké aréně v Jihlavě bude vyvíjet zdárně, možná na něj kapitán české reprezentace Tomáš Berdych opět ukáže.
„Aréna se mi strašně líbí, je nádherná. Atmosféra v týmu je dobrá, smějeme se, je sranda,“ přiblížil Mrva, jenž se do nominace dostal kvůli absenci české jedničky Jakuba Menšíka a trojky Tomáše Macháče.
I tak rodák z Prostějova ví: „Je to pro mě super příležitost, na víkend se moc těším.“
Domácí challenger? Jó, ten chci vyhrát
Mrva je aktuálně ve světovém žebříčku na 324. pozici, což je jeho kariérní maximum. Sezonu zahájil turnajem nižší kategorie challenger v Egyptě, kde došel do třetího kola. Nestačil na Jihoafričana Harrise, někdejší světovou jedenatřicítku a pozdějšího vítěze podniku. Na následujícím turnaji v Bahrajnu skončil Mrva už v prvním kole.
Zejména v minulé sezoně zažil průlom. Začínal ji na 882. pozici a na konci už pronikl mezi 350 nejlepších tenistů. „Musím to hodnotit dobře, ale je pravda, že někdy se dařilo a jindy zase ne. Ale obecně to byl dobrý rok, já jsem spokojený,“ řekl pro iDNES.cz
|
Kéž by byl tenis jako fotbal. Mladík Mrva miluje show, v Prostějově ukázal potenciál
Plány na letošek?
„Žádné cíle si nedávám, chci být co nejlepší a hlavně zdravý. Chci hrát co nejlepší tenis a cestovat kolem světa,“ prozradil Mrva.
Určitě se bude chtít ukázat i na domácím challengeru v Prostějově, kde loni prožil povedené první kolo. Na turnaji se nakonec dostal nejdále ze všech Čechů, třebaže v osudí byla i tehdy světová devatenáctka Menšík.
Nakonec Mrva skončil po lítém boji na raketě o pět set příček výše postaveného soupeře, ale svojí bojovností a specifickým stylem tenisu zaujal. „Jó, prostějovskej challenger... Ten bych chtěl vyhrát celý,“ zasnil se Mrva. „Ale uvidíme. Jestli něco, tak se chci dostat na kvalifikace grandslamů a tam pak uvidíme, co dál.“
Mrvovi v tenisovém rozvoji pomáhá i jeho příslušnost do klubu TK Agrofert Prostějov. Na prostějovských kurtech se v tréninku potkává například s Menšíkem, Lehečkou a do konce loňského roku narážel i na Macháče.
„Je to neskutečný klub, já jsem moc rád, že jsem tady v Prostějově. Je to super a máme skvělé podmínky,“ pochvaloval si. A byť ke zkušenějším spoluhráčům jistě vzhlíží, upozorňuje: „Kdybych měl stejnou cestu jako třeba Kuba Menšík, tak se určitě zlobit nebudu. Ale nechci být k nikomu přirovnávaný.“