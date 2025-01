Jsem energický. Mým idolem je Kyrgios, říká sedmnáctiletý talent Mrva

Tuší, kolik roků měl nehrající kapitán Tomáš Berdych, když poprvé hrál Davisův pohár?

„Bavili jsme se o tom u večeře, takže v sedmnácti nebo osmnácti, ale přesně si to nepamatuji,“ přiznává Mrva.

Berdych v prestižní soutěži debutoval v září 2003 v Thajsku, když mu bylo osmnáct, Češi tehdy vyhráli 4:1. „Omlouvám se, příště budu u večeře dávat větší pozor,“ směje se Mrva.

Berdychovi děkuje, že ho k nadcházejícímu utkání nominoval. „Je to pro mě výborná zkušenost do dalších let.“

Nehrající kapitán se rozhodoval mezi ním a Janem Kumstátem. „Rivalita mezi námi je, ale jsme kámoši, je to v pohodě. Ani jsme spolu neprobírali, koho kapitán nominuje. Nyní vybral mě, příště může někoho jiného,“ míní Mrva.

Ostatně, s Kumstátem v roce 2023 vyhráli juniorskou obdobu Davisova poháru. „Tyhle týmové soutěže mě hodně baví. Všichni chceme uspět, držíme při sobě, to je nejdůležitější. Líbí se mi atmosféra kolem,“ říká nadějný tenista.

Čeští tenisté ve složení (zleva) Adam Pavlásek, Maxim Mrva, Tomáš Macháč, kapitán Tomáš Berdych, Jiří Lehečka a Jakub Menšík pózují před kvalifikací Davis Cupu v Ostravě proti Koreji.

Kumstát tento měsíc na juniorském Australian Open vyhrál s Američanem Maxwellem Exstedem čtyřhru a ve dvouhře coby nasazená jednička skončil ve čtvrtfinále. Mrvu Austrálie nelákala. „Vůbec, chtěl jsem být doma,“ tvrdí.

Jenže pokud by tam uspěl, mohl být juniorskou světovou jedničkou... „To je pravda, ale lepší je snažit se prosadit v mužském tenise než juniorském. Mohlo se také stát, že bych tam dvakrát prohrál a letěl domů. Že jsem tady, bylo správné rozhodnutí.“

Mrva je z Prostějova, za který také hraje. Ve čtyřhře loni vyhrál s Japoncem Reiem Sakamotem juniorské US Open. Leč trofej stále nemá, pořadatelé mu ji dosud neposlali. „Je to ostuda, hodně špatné od nich, ale nedá se nic dělat. Nevím, na čem to drhne. Asi budu muset jet na dospělé US Open,“ bere situaci s humorem.

Maxim Mrva (vlevo) a Rei Sakamoto pózují se svými trofejemi za vítězství v juniorské čtyřhře na US Open.

Když má popsat sám sebe, vykládá: „Řekl bych, že jsem takový... ne moc klidný hráč. Spíš energický.“ Však má za vzor australského bouřliváka Nicka Kyrgiose. „To sedí. Líbí se mi celkově. Je to můj idol.“

Mrva je přesvědčený, že emoce k tenisu a sportu vůbec patří. „I proto se mi líbí Davis Cup. Při něm se všichni hecují, energie je tady dobrá.“

Dále si pochvaluje, že v Ostravě může trénovat s nejlepšími hráči, vždyť Jiří Lehečka a Tomáš Macháč jsou v první třicítce světového žebříčku. „To je neskutečné,“ říká Mrva. „Moc si toho vážím. Trénovat s takovými hráči každý den vás zvedne.“

Na turnajích možnost připravovat se s elitními tenisty nemá. „Hraju o hodně horší akce než oni, ale doufám, že se na ty kvalitnější co nejdříve dostanu a snad si s tak dobrými hráči zatrénuji častěji,“ usmívá se.

Doplňuje, že pokud by měl v sobotu hrát, připravený je. „Přijede rodina a to je to hlavní, co potřebuji.“

Vyhlíží hodně příbuzných? „Ne, jako Hujerů jich nebude. Pět šest nejbližších,“ podotýká.

Je přesvědčený, že případná premiéra před domácím publikem ho nerozhodí. „Sebevědomí mám dobré. Kdybych šel na kurt, tak si budu věřit a předvedu to nejlepší, co dokážu.“

V mužském světovém žebříčku je na 881. místě. Kam míří? „Příští rok bych chtěl hrát kvalifikaci Australian Open. Udělám pro to všechno. Pak uvidíme.“

Do Ostravy by se letos s tenisem mohl podívat ještě jednou. Na přelomu dubna a května bude v Komenského sadech tradiční challenger.

„Jenže dostat se na ten turnaj s mým postavením ve světovém žebříčku je bez šance,“ uvědomuje si Mrva. „Musel bych dostat divokou kartu, za což bych byl moc rád. Bez ní bych tam mohl dělat jen sběrače míčků.“