A zdaleka to nebylo jen kvůli tomu, že jako jediný Čech postoupil do druhého kola místního challengeru UniCredit Czech Open.

Světové devadesátce a turnajové čtyřce Bolivijci Dellienovi vzal prostějovský rodák první set v tiebreaku. Druhou sadu prohrál 2:6, v rozhodujícím dějství talentovaný Čech bojoval ze všech sil a srovnal ztrátu 2:4, obrat ale zkušenější soupeř nedopustil. „Ve třetím setu mě už braly křeče, dal jsem do toho všechny své síly. Proti takovému soupeři jsem ještě nehrál, navíc ve fantastické atmosféře. Nevyšlo to, ale utkání mi ukázalo, na čem je třeba pracovat,“ popisoval Mrva své pocity.

Ještě v desáté hře při servisu Delliena měl domácí talent brejkbol a šanci zápas prodloužit. Jeho protivník ale našel odpověď.

„Mohlo se to ještě natáhnout, ale to už bych pak asi podával spodem. Nezůstaly ve mně žádné síly. Zápas bych už zřejmě neotočil. Ale chtěl jsem to dohrát se ctí. I kvůli rodině a kamarádům v hledišti,“ poznamenal Mrva. V konkurenci Jakuba Menšíka, Víta Kopřivy nebo třeba i Dalibora Svrčiny se nečekalo, že právě on zanechá na podniku největší českou stopu. Bylo o tom však jasno už v úterý, kdy v prvním kole porazil Slováka Pokorného.

Po posledním míčku se otočil směrem k divákům a setsakramentsky nahlas zařval. „Tohle je můj domov, můj!“ zahulákal Mrva, zatímco ukazoval na antukový dvorec, který po jeho zápase dostal pořádně zabrat. Bylo znát, že pro něj výhra v prvním kole hodně znamená.

Maxim Mrva v druhém kole prostějovského challengeru.

Není divu, Mrva to má do dějiště největšího mužského turnaje v Česku, co by kamenem dohodil. „Já žiju dvě minuty odsud. Přišla celá rodina, všichni kámoši. Byl jsem trochu nervózní, ale jsem vděčný. To vítězství bylo pro ně,“ neskrýval dojetí po prvním zápase.

„Nebyl jsem nadšený, že nikdo z Čechů nepostoupil. Aspoň já držel českou vlajku do druhého kola. V první řadě si ale velice vážím divoké karty, díky které jsem tu mohl hrát,“ poděkoval Mrva organizátorům. „Vždycky říkám, že tohle je můj domov, že tady se budu snažit nejvíc.“

Podobná slova kdysi pronesl i slavný Radek Štěpánek, který prostějovský podnik opanoval třikrát. Místní kurt pak nazval svým obývákem. „Já mu ho hned v sobotu vezmu a ukážu, že obývák už je můj,“ smál se Mrva, jehož v sobotu od 10 hodin čeká exhibiční zápas právě se Štěpánkem. Po něm následuje turnajové finále. Je jasné, že tam už se Mrva nepodívá, ale kdyby se mu to povedlo, už střádal plány, jak to vše stihnout. „Asi bych to nesměl říct trenérovi, ale já bych hrál oba mače,“ ujistil se smíchem.

Fandění jako na fotbale? Kéž by!

Dobrou náladou sršel i po prohře, dobře věděl, že na kurtu nechal vše, co bylo v jeho možnostech. V sedmnácti letech zažívá snový rok. Loni si vysloužil i premiérovou nominaci do daviscupového týmu, na konci března si zahrál finále na seniorském turnaji ITF. A teď může směle mířit co nejvýš.

„Jsem velice rád, že se mi daří, ale pořád je co zlepšovat. Hlavní je, že mě tenis baví. Už teď to můžu brát jako dobrou sezonu,“ přikývl. Ambice do zbytku ročníku nemá malé. Ale ukázal, že elitní světové stovce není tolik vzdálen, třebaže mu k ní na žebříčku aktuálně schází přes 480 míst. V lednu se touží představit v kvalifikaci na Australian Open, což by – pro v tu dobu osmnáctiletého hocha – byla paráda. „Ale s trenérem říkáme: Hlavně zdraví!“ zdůraznil Mrva.

Maxim Mrva si plácá s kapitánem Tomášem Berdychem při kvalifikaci Davis Cupu s Koreou.

Oproti většině ostatních tenistů se vymyká. Má rád show, pozornost. Je energický nejen na kurtu, ale i ve vystupování. Kdyby mohl, vyměnil by distingované prostředí tenisových fanoušků za pořádný kotel, který by fandil celý zápas. „Jako na fotbale... To bych byl strašně rád! A taky by v tenise měly být nějaké nástupovky. Lidi by před začátkem mohli křičet a já bych tam nalítnul. To by bylo to nejlepší, co by mohlo být, nedávno jsme to řešili s bráchou,“ zasnil se Mrva.

Teď musí hlavou zpátky na zem, ale krásné vzpomínky z prvních seniorských turnajů už mu nikdo nevezme. „V těchto zápasech se vyžívám, ale nervozita trošku byla, přece jen to byly moje premiérové soutěžní zápasy tady doma,“ řekl.

Mrvův přemožitel narazí na Kuzmanova, ve čtvrtečním čtvrtfinále pokračuje i loňský finalista Tseng, turnajová dvojka Tabilo i přemožitel Menšíka Vitalij Sačko.