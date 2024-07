Šestnáctiletý Mrva ve čtvrtfinále: slaví jako Bellingham, inspiruje ho Kyrgios

I úspěch nad Britem Markem Cebanem, kterého udolal 5:7, 6:4 a 6:2, si vychutnal v mírném záklonu a s rozpaženýma rukama. Jako by k sobě přivolával více a více nadšení. Stejným způsobem se ze svých gólů raduje Bellingham, jehož v neděli čeká finále mistrovství Evropy.

„Všichni se mě na tuhle oslavu ptají, napadla mě jen tak,“ vysvětlil Mrva českým novinářům v Londýně. „Zvednu ruce a zařvu Belligól, dneska jsem k tomu přidal i poklonu. Někdy ji děláme s mým trenérem panem Čihákem, tak jsem předvedl dvě oslavy naráz.“

Euro sleduje i jako divák, večer před jeho čtvrtfinále právě Bellingham a spol. prošli do boje o titul. „Viděl jsem posledních dvacet minut a víc jsem přál Nizozemsku. Anglie mi není ve fotbale moc sympatická. Jejich trenér by měl sestavu skládat jinak, ale zatím mu to vychází,“ popisoval, jaké dojmy na něj dělají tahy kouče Garetha Southgatea.

I vzhledem k zálibě ve fotbale ho pobyt v zemi jednoho z finalistů evropského šampionátu těší, rád by si ho protáhl co nejdéle. V pátečním čtvrtfinále změří síly s Norem Nicolaiem Budkovem Kjaerem.

„Hrál jsem s ním třikrát a skóre mám 3:0. Naposledy minulý týden jsem zvítězil dvakrát 7:6, oba jsme hráli velice kvalitně. Je hodně dobrý, vyhrál už dvě patnáctky (turnaje nižší kategorie) mezi muži, je tu nasazená dvojka. Už něco umí, ale doufám, že ho porazím i počtvrté.“

Povzbudit ho může i osmifinálový obrat proti Cebanovi, s nímž mu nevyšla koncovka první sady. „Docela jsem nadával, že je všechno nanic a hraju hrozně,“ přiblížil rozpoložení po stavu 0:1. „Ale můj tým mi říkal, ať se uklidním, což jsem zvládnul. Nastartoval jsem se a už jsem hrál dobře. Vyhrál jsem, i když jsem se necítil ve své kůži, což se počítá.“

Partou, která ho nastartovala, myslel už zmíněného kouče Josefa Čiháka a pak také maminku, staršího bratra, bratrance, babičku i francouzského agenta Pierra Christena, jenž se stará rovněž o Jiřího Lehečku.

„Jsem si jistý, že tu mám nejlepší tým, nejlepší fanklub,“ smál se Mrva.

Maxim Mrva (vlevo) s bratrem Matyášem:

Právě od zmíněného Lehečky, jenž loni ve Wimbledonu prošel až do mužského osmifinále, ale letos ho kvůli únavové zlomenině bederního obratle vynechal, čerpal Mrva rady před vlastní výpravou do Londýna.

„Přišel se podívat na můj poslední trénink v Prostějově, mluvili jsme spolu asi třicet minut, dal mi dobré tipy,“ prozradil mladík, který začátkem srpna oslaví teprve 17. narozeniny.

I díky těmto postřehům může nyní spokojeně říkat: „Na trávě mi to fakt sedlo. Běhá se mi po ní dobře, dokážu se i klouzat. A servis mi chodí.“

V tomto nečerpá inspiraci jen od Lehečky, ale i od svého nejoblíbenějšího tenisty Nicka Kyrgiose, podle jehož stylu nosí na kurtu kšiltovku s rovným kšiltem otočeným vzad.

Svérázný Australan právě na zelených kurtech nejvíce škodil svým dělovým podáním, v All England Clubu si v roce 2022 zahrál dokonce finále. Letos na turnaji působí coby televizní expert a stihl si i zatrénovat s Novakem Djokovičem.

A tak by ho možná mohl požádat o lekci i jeho obdivovatel Mrva?

„To by bylo super, mohl by mi dát nějaké rady. Ale asi bych se nedoplatil,“ zasmál se talentovaný junior.