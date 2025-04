ITIA během vyšetřování zkoumala také zprávy sedmadvacetiletého Australana na WhatsAppu, kde s dalším hráčem infuze probíral. O přístup k nim požádala v září 2024.

Agentura na jejich základě shrnuje, že Purcell kontaktoval kliniku na Bali, ať nezachovává účtenky jeho infuzí. Zároveň měl diskutovat o možném ospravedlnění jejich užití, zkoumal také, zda skutečně porušil antidopingový kodex.

Purcellovi aktuálně patří v deblovém žebříčku 12. místo. Tenisových turnajů se neúčastní od prosince, kdy byl – tehdy ještě dočasně – suspendován.

Jeho případ byl další dopingovou kauzou minulé sezony po aférách světových jedniček Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové. Ti z nich ovšem vyšli výrazně lépe než rodák ze Sydney.

„Na klinice jsem říkal, že jsem profesionální sportovec a infuze musí být méně než 100 ml. Ale záznamy ukázaly, že to bylo nad 100 ml,“ napsal v prosinci Purcell na instagramu s tím, že je z toho zničený. „Protože si zakládám na tom, že dělám vše podle pravidel WADA (Světové antidopingové agentury). Dobrovolně jsem tuto informaci nahlásil ITIA a byl jsem maximálně transparentní,“ dodal.

ITIA uvedla, že mu díky spolupráci během vyšetřování a sdílení informací, snížila sankci o čtvrtinu. Purcellovi hrozil zákaz činnosti až na dva roky.

Max Purcell (vlevo) a Jordan Thompson ve finále Wimbledonu.

„Tento případ se netýká hráče s pozitivním testem na zakázanou látku, ale ukazuje, že dopingová pravidla jsou širší,“ uvedla výkonná ředitelka ITIA Karen Moorhouseová. Purcell také přišel o výsledky a odměny od prvního porušení pravidel 16. prosince 2023 do první negativní kontroly provedené 3. února 2024.

Purcell loni vyhrál s krajanem Jordanem Thompsonem US Open a v roce 2022 Wimbledon s jiným Australanem Matthewem Ebdenem. Celkově má osm titulů ve čtyřhře, dvakrát byl také ve finále Australian Open.

V prohlášení ocenil, že jeho případ skončil. „Trvalo to několik měsíců a výrazně ovlivnilo můj život. Nemohl jsem pořádně spát, jíst, mám doteď tiky... Nedokázal jsem nic dělat pořádně, aniž bych myslel na to, jaké sankce dostanu. Je to konečně za mnou,“ napsal na sociální sítě.

Světová singlová jednička Sinner měl dopingový nález na anabolický steroid loni v březnu v Indian Wells, ale oproti zvyklostem neměl ani předběžně zastavenou činnost. Uspěl totiž s tvrzením, že se mu látka dostala do těla při masáži z rukou jeho fyzioterapeuta. Případ navíc vyšel najevo až na konci srpna. V únoru se dohodl s WADA a přijal tříměsíční trest. V neděli mu distanc skončí.

Hvězdná Polka Šwiateková rovněž přistoupila k podobné dohodě. Poté, co měla pozitivní test na trimetazidin, přijala v listopadu měsíční distanc. Pětinásobná grandslamová šampionka u ITIA i WADA uspěla s vysvětlením, že zakázanou látku užila neúmyslně. Do těla se jí měla dostat z kontaminovaného volně prodejného produktu melatoninu, který užila kvůli problémům se spánkem.