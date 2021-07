Italský svátek. Pořiďte si pěkné televize, radí krajanům Djokovičův vyzyvatel

„Pro Italy to bude náročná neděle, nemyslíte?“ culil se 25letý Berrettini. „Myslím, že si to zasloužíme, bude to skvělý den. Jsem opravdu šťastný, že společně s fotbalem jsme teď jedním z největších sportů v Itálii.“

O popularitu tenisu se v posledních týdnech stará právě rodák z Říma. V neděli bude vůbec prvním Italem ve finále Wimbledonu.

„Je to skvělé,“ radoval se po semifinálové výhře nad Polákem Hurkaczem. „Své první grandslamové finále si chci užít, myslím, že si naprosto zasloužím v něm být.“

Jeho nároky jsou beze sporu oprávněné, vždyť bezmála dvoumetrový italský bomber před Wimbledonem ovládl travnatý podnik v Queens Clubu, proto se aktuálně veze na vlně 11 výher v řadě.

Krátce po svém přejezdu do All England Clubu se Berrettini náhodou potkal s Borisem Beckerem, trojnásobným šampionem travnatého grandslamu. Legendární Němec svůj první titul získal v roce 1985 a bezprostředně předtím také triumfoval v Queensu.

„Řekl mi, že teď máme něco společného. Překvapilo mě, že věděl, kdo jsem,“ popisoval setkání Berrettini. „Řekl mi, že ve Wimbledonu mě čeká dlouhé tažení, také mi radil, co mám dělat.“

Cenné postřehy si italský čahoun zřejmě zapamatoval velmi pozorně.



„Věděl jsem, že to můžu zvládnout, ale nemyslel jsem si, že to skutečně dokážu,“ prozradil. „Takový nejsem, beru každý krok velmi opatrně a pomalu. Teď chci získat trofej, když už jsem tak daleko.“

Světové devítce stojí v cestě poslední překážka, ovšem ta nejtěžší možná. Djokovič, jenž bude útočit na dvacátý grandslamový titul v kariéře.

Navzdory markantnímu nepoměru zkušeností se má srbský favorit na pozoru: „Berrettini už letos na trávě vyhrál spoustu zápasů, je ve skvělé formě. Tvrdě a rychle podává, stejně tak hraje. Je obtížné prolomit jeho servis, dostat se do rytmu a donutit ho hrát.“

Budeš agresivní hráč

Agresivní pojetí si Berrettini pěstuje už od dětství, přitom tenisová škola jeho vlasti vyznává spíše antukový styl založený na rotacích a výměnách.

Jenže, stačí se na 196 centimetrů vysokého a 95 kilogramů vážícího Itala podívat a je jasné, že pro úmorné přehazování míče přes síť by jej byla škoda. Jeho potenciál správně vyhodnotil trenér Vincenzo Santopadre, s nímž Berrettini začal spolupracovat ve 14 letech a z jehož poznatků těží dodnes.

„Jedna z nejlepších věcí, kterou jsem v kariéře udělal, bylo, že jsem Vincenzovi věřil,“ přiznává vděčný svěřenec. „Viděl, že rostu a že budu hodně vysoký, tak mi řekl: Podívej se, budeš agresivní hráč. Budeš podávat bomby a snažit se získat bod, jak nejrychleji to půjde.“

Přesně tak se nyní Berrettini na kurtu prezentuje.



Trvalo mu delší dobu, než se prostřílel mezi elitu. Nejprve musel najít rovnováhu mezi agresivitou a zbytečným riskováním. Průlom zažil v sezoně 2019, kterou začínal jako 52. hráč žebříčku, díky semifinále na US Open se posunul na 13. pozici.

Od té doby se kolem elitní desítky motá stabilně, nyní ve Wimbledonu si premiérově zahraje o nejcennější tenisový pohár.

Stejné pocty se už dříve dostalo jeho vrstevníkům Thiemovi (Roland Garros 2018, 2019, US Open 2020), Medveděvovi (US Open 2019, Australian Open 2021), Zverevovi (US Open 2020) a Tsitsipasovi (Roland Garros 2021).

Berrettini se dosud skrýval v jejich stínu, nebyl brán jako možný kandidát na převzetí vlády po Velké trojce. Ve 25 letech sám okusí grandslamové finále, což jej může nakopnout k dalším podobným počinům.

Inspiraci bude chtít dodat také krajanům, kteří se za míčem ženou rovněž na zeleném pažitu, jen místo do kurtu jej chtějí uklidit do brány.

Berrettini se s Djokovičem utká od 15 hodin českého času, o šest hodin později vypukne v londýnském chrámu Wembley finále fotbalového Eura, v němž Itálie narazí na domácí výběr Anglie. Apeninský poloostrov tak má na neděli o zábavu postaráno.



„Krajanům bych poradil, aby si koupili pěknou televizi, pokud ji ještě nemají,“ usmívá se Berrettini. „Bude to speciální neděle pro nás všechny. Já samozřejmě nejdřív budu myslet na svůj zápas. Potom, pokud bude šance, budu sledovat i fotbal.“

Italové, žhavte televizní ovladače!