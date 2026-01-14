Sedminásobný grandslamový šampion bude turnaj v Melbourne komentovat v roli experta stanice Eurosport. A věří, že se na tamních dvorcích předvede i česká jednička a světová třináctka Linda Nosková.
„Má neuvěřitelné údery. Skvělý forhend, skvělý bekhend a zdá se silná i mentálně. Když hraje dobře, vypadá to, že se ničeho nebojí. Takže nevidím žádný důvod, proč by neměla bojovat o grandslamové tituly,“ chválil ji Wilander na videokonferenci s vybranými médii, mezi nimiž byl i iDNES.cz.
|
Muchová je v Brisbane ve čtvrtfinále, Nosková nevyužila mečboly a končí
„Linda je sice někdy trochu nekonzistentní – právě kvůli svému stylu – ale díky tomu, jak hraje, má takové zbraně, že může porazit i ty nejlepší hráčky na světě.“
Trojnásobný šampion úvodního grandslamu sezony tím naznačuje, že v ženské fázi turnaje vidí prostor pro překvapení. Třeba jako loni, kdy senzačně triumfovala Američanka Madison Keysová. I když hlavními favoritkami jsou beze sporu Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková a Jelena Rybakinová.
Naopak v mužském pavouku jsou podle 61letého experta jen dva kandidáti na pohár. Ryšavý Ital Sinner, jenž Australian Open ovládl loni i předloni, a španělský kouzelník Alcaraz, který se ale na startu sezony musí vypořádat s nečekaným rozchodem s dlouholetým trenérem Juanem Carlosem Ferrerem.
„Nemyslím si, že ho to ovlivní nějak výrazně. Určitě ne v zápasech. Na to je příliš zkušený,“ odhaduje Wilander. „Možná to bude mít dopad na jeho každodenní režim a trénink. Ale pořád s ním cestuje jeho bratr a často i rodiče, takže za ním stojí dobrý podpůrný tým.“
Nicméně v Melbourne se mu zatím příliš nedaří, jeho maximem jsou dvě čtvrtfinále z let 2024 a 2025. Letos by tyto výsledky pochopitelně rád vylepšil. Extra motivaci mu dodává vidina parádního zápisu do historie. Pokud zvítězí, ve 22 letech se stane nejmladším hráčem všech dob, kterému se podaří zkompletovat kariérní Grand Slam.
„Je jen otázkou času, kdy Australian Open ovládne,“ reaguje Wilander. „Stejně tak Jannik Sinner najde způsob, jak vyhrát Roland Garros, takže podle mě budou mít kariérní Grand Slam oba. Když ho dokázal zkompletovat Rafael Nadal, tak Carlos a Jannik to zvládnou určitě.“
A vzhledem k tomu, s jakou převahou loni úřadovali, je velmi pravděpodobné, že i letos budou největší tituly sbírat pouze oni dva.
„Nevidím nikoho, kdo by je na grandslamu mohl porazit oba. Ano, může se stát, že zdoláte jednoho, ale oba? To je opravdu těžké, ne-li nemožné,“ tvrdí Wilander. A upozorňuje na jejich odolnost v pětisetových bitvách. „Třeba Zverev s nimi měl dříve problémy a musel dospět k tomu, že je v nich silný. Ti dva je umí hrát už od mladého věku.“
|
Otazníky nové sezony. Budou Alcaraz a Sinner dál vládnout a zazáří české ženy?
Současní vládci také určují, jakým směrem se jejich sport ubírá. Ostatní se musí přizpůsobit stylu, kterým je drtí. Jinak nemají šanci.
„Ještě nedávno stačilo stát za základní čárou a hrát tvrdé údery, ale teď už je to málo,“ vypozoroval Wilander. „Musíte být agresivnější. To nutně neznamená hrát rychlejší údery, ale musíte míče trefovat dřív. To je velká taktická změna a ukazuje ji především Sinner.“
A nenašel by se přece jen někdo, kdo by tenisový duopol mohl ohrozit? Z možných adeptů nejvíce připadají v úvahu Alexander Zverev a nyní už veterán Novak Djokovič.
Jenže i když je vysoký Němec ve světovém žebříčku ze třetího místa nebližším pronásledovatelem Španěla a Itala, ztrácí na ně přes šest tisíc bodů.
„Ale věřím, že než kariéru skončí, minimálně jeden grandslam vyhraje,“ myslí si Wilander. „Vzhledem k jeho výsledkům v posledních osmi letech nemůžete říct, že nemá šanci. A nejvíc by mu mělo sedět právě Australian Open, hlavně díky jeho servisu.“
Co se týče 38letého Djokoviče, u něj se pravděpodobnost, že 25. grandslam přidá, s každým dalším turnajem snižuje. Avšak nedávno zopakoval, že byna kurtech rád vydržel až do olympijských her v roce 2028. A loni na všech čtyřech majorech postoupil do semifinále.
„Řekl bych, že pořád hraje proto, že je přesvědčený, že grandslam ještě může vyhrát. Navíc ho baví soutěžení a svět profesionálního tenisu,“ míní Wilander. „Líbí se mi, že prohry od Alcaraze a Sinnera přijímá se ctí. Uznává, že teď jsou o trochu lepší, a oceňuje jejich kvality a profesionalismus. Zkrátka si sundal korunu, kterou nosil tak dlouho, a předal ji další generaci. Což je pro náš sport nesmírně důležité.“