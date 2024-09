Wilander: Muchová je nejzajímavější tenistka na světě, může tady vyhrát

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

New York (Od našeho zpravodaje) - I sedminásobný grandslamový šampion Mats Wilander se rozplývá, když sleduje výkony české tenistky Karolíny Muchové na probíhajícím US Open. „Šanci, že celý turnaj vyhraje, má celkem vysokou,“ zamýšlí se legendární Švéd v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium přímo z New Yorku.