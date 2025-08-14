Sprcha mezi sety? Diskvalifikace! Tenista na Krétě čelil bizarní situaci

Zrovna si užíval pocitu, že ve druhém kole challengeru na Krétě odvrátil dva setboly a ovládl první sadu 7:5. Ovšem rovněž ho otravovalo obrovské horko, které na řeckém ostrově tenisté zažívají. Němec Mats Rosenkranz tak využil krátké pauzy mezi sety a odskočil si do sprchy. Jenže když se vrátil na kurt, zjistil, že už si nezahraje.

Německý tenista Mats Rosenkranz. | foto: Profimedia.cz

Rosenkranzovi patří v žebříčku ATP až 358. příčka. Právě proto objíždí menší podniky a na jednom z nich nyní skončil za poněkud zvláštních okolností.

Německý tenista, který v prvním kole porazil Pavlose Tsitsipase, bratra slavnějšího Stefanose, se rozhodl v horkém počasí osprchovat. Po vyhrané úvodní sadě tak vyrazil pryč z kurtu a pauzu, kterou hráči většinou využívají na návštěvu toalety či k převléknutí, zužitkoval poněkud netradičně.

A ač nepřekročil časový limit, po který může být pryč, další game už si nezahrál. „Jste diskvalifikován,“ slyšel po diskuzi umpirového rozhodčího se supervizorem.

Pravidla totiž sprchu během zápasu zakazují.

„Nechápu to, o ničem takovém jsem nevěděl. Osprchoval jsem se během deseti sekund,“ bránil se Rosenkranz. Měl ale smůlu. Ve výsledcích tak nyní visí kontumační výhra jeho soupeře Pietra Fellina z Itálie.

„Hloupé a v takovém počasí i opravdu nebezpečné pravidlo,“ komentoval situaci francouzský expert Quentin Moynet.

Do sporu s rozhodčími se nedávno dostal i Tomáš Macháč, který se ve Wimbledonu rozčiloval, že se nemůže jít převléknout. Svou pauzu totiž v duelu už jednou využil, a tak čelil nepříjemné roztržce.

Macháče nechtěli pustit převléknout: Že by přede mě dali ručník? Nemají mozek

„Přesně nevím, jaká jsou pravidla, ale když hrajete čtyři a půl hodiny a nemůžete se převléknout, tak je to zvláštní,“ rozčiloval se Macháč. „Říkal jsem rozhodčímu, že když se pose*u, tak se taky nemůžu převléct?“

Bizarní situace tak při tenise nevznikají jen při vypjatých výměnách, ale i při pauzách.

