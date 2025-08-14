Sprcha mezi sety? Diskvalifikace! Tenista na Krétě čelil bizarní situaci

Rosenkranzovi patří v žebříčku ATP až 358. příčka. Právě proto objíždí menší podniky a na jednom z nich nyní skončil za poněkud zvláštních okolností.
Německý tenista, který v prvním kole porazil Pavlose Tsitsipase, bratra slavnějšího Stefanose, se rozhodl v horkém počasí osprchovat. Po vyhrané úvodní sadě tak vyrazil pryč z kurtu a pauzu, kterou hráči většinou využívají na návštěvu toalety či k převléknutí, zužitkoval poněkud netradičně.
A ač nepřekročil časový limit, po který může být pryč, další game už si nezahrál. „Jste diskvalifikován,“ slyšel po diskuzi umpirového rozhodčího se supervizorem.
Pravidla totiž sprchu během zápasu zakazují.
„Nechápu to, o ničem takovém jsem nevěděl. Osprchoval jsem se během deseti sekund,“ bránil se Rosenkranz. Měl ale smůlu. Ve výsledcích tak nyní visí kontumační výhra jeho soupeře Pietra Fellina z Itálie.
„Hloupé a v takovém počasí i opravdu nebezpečné pravidlo,“ komentoval situaci francouzský expert Quentin Moynet.
Do sporu s rozhodčími se nedávno dostal i Tomáš Macháč, který se ve Wimbledonu rozčiloval, že se nemůže jít převléknout. Svou pauzu totiž v duelu už jednou využil, a tak čelil nepříjemné roztržce.
„Přesně nevím, jaká jsou pravidla, ale když hrajete čtyři a půl hodiny a nemůžete se převléknout, tak je to zvláštní,“ rozčiloval se Macháč. „Říkal jsem rozhodčímu, že když se pose*u, tak se taky nemůžu převléct?“
Bizarní situace tak při tenise nevznikají jen při vypjatých výměnách, ale i při pauzách.