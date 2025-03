Tenistky získají nárok na roční mateřskou pauzu. Zaplatí to Saúdové

„Osoby samostatně výdělečně činné za normálních okolností nárok na takové výhody nemají. Proto je náš program skutečně revoluční, protože poprvé v historii ženského sportu dostanou tyto sportovkyně výrazné mateřské benefity,“ uvedla šéfka WTA Portia Archerová.

Na výhody má aktuálně nárok přes 300 tenistek, mezi kritéria pro zařazení do programu patří počet odehraných turnajů v určitém časovém období. Hráčky, jež se stanou matkami díky těhotenství partnerky či adopci, budou mít nárok na dvouměsíční placené volno.

Aktuálně podle údajů WTA hraje na tour 25 matek, jednou z nich je dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová. Švýcarka Belinda Bencicová, jež se vrátila po mateřské pauze loni v říjnu, dokonce v únoru získala titul na turnaji v Abú Zabí.

Tenistka Belinda Bencicová pózuje s trofejí za vítězství na turnaji v Abú Zabí.

Po porodu se v minulých letech vrátily na profesionální tour bývalé světové jedničky a grandslamové vítězky Serena Williamsová, Naomi Ósakaová, Kim Clijstersová, Caroline Wozniacká či Viktoria Azarenková.

Saúdský Veřejný investiční fond PIF se stal globálním partnerem WTA minulý rok, což vyvolalo debatu o tom, jak jsou v Saúdské Arábii dodržována práva žen a komunity LGBTQ+.

Země také hostí Turnaj mistryň a turnaj Next Gen hráčů do 20 let a PIF je sponzorem světových žebříčků. „Bez spolupráce s PIF a jeho financí bychom takové benefity poskytnout nemohli,“ uvedla šéfka WTA Archerová.