Bolest v žebrech se ozvala, když se Ruud rozcvičoval před utkáním. „Abych řekl pravdu, nebyl jsem si jistý, jestli budu schopen zápas dohrát. Cítil jsem to téměř při každém úderu, hlavně při podání. Naštěstí mi to rychle ošetřili. Ale takhle se s tím moc nedá dělat, máte jen tři minuty (s fyzioterapeutem). Takže teď se na to podíváme pořádně,“ řekl Ruud.

Bolest se snažil utlumit prášky a pomohl také adrenalin při hře. „Doufám, že to není nic hrozného. Bylo to docela ostré,“ dodal patnáctý hráč světa, který se v pondělí vrátí po jednom týdnu do první desítky.

Finále turnaje Masters hrál už v roce 2022 v Miami a loni v Monte Carlu, ale ani jednou neuspěl. Na antuce bude bojovat o titul už poosmnácté, jedenáctkrát slavil.