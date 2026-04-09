Macháč trápil v Monte Carlu hvězdného Sinnera, ukončil mu i rekordní sérii

  15:51
Tenista Tomáš Macháč v osmifinále v Monte Carlu podlehl druhému hráči světového žebříčku Janniku Sinnerovi, výsledkem 1:6, 7:6, 3:6 mu ovšem ukončil rekordní sérii 37 vyhraných setů v řadě na turnajích Masters. O postup mezi nejlepší osmičku na monacké antuce usiluje ještě jedenáctý nasazený Jiří Lehečka. Aktuální česká jednička hraje s Alexanderem Bublikem z Kazachstánu.
Tomáš Macháč podává v osmifinále turnaje v Monte Carlu.

Macháč sice do zápasu vstoupil nadějně a při svém podání vedl 40:0, Sinner ale pěti fiftýny v řadě otočil a suverénní hrou se rychle ujal vedení 4:0. Teprve poté český tenista poprvé udržel servis a v dalším gamu získal i první fiftýny na returnu, po další ztrátě podání ale přišel za pouhých 26 minut o první set.

Ve druhé sadě se Macháč dokázal oklepat a postupně výkon zlepšil. Ve druhém gamu odvrátil dva brejkboly a Sinnera pak přitlačil. Od stavu 1:2 získal čtyři gamy v řadě, když proměnil oba brejkboly, které si vypracoval. Ujal se vedení 5:2, set ale ani nadvakrát dopodávat nedokázal.

Ital srovnal na 5:5 a nakonec musel rozhodnout tiebreak. Ten Macháč získal 7:3 a ukončil Sinnerovu rekordní sérii 37 získaných setů na turnajích Masters v řadě.

Ve třetí sadě ale přišel Macháč hned ve třetí hře o podání a manko už nedohnal. Po pátém gamu si oba hráči vyžádali ošetření – Macháč kvůli bolesti levé ruky, Sinner si stěžoval na nevolnost a točení hlavy.

Po dvou hodinách nakonec italský favorit zápas ukončil čistou hrou na returnu a vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. Poprvé ale proti němu berounský rodák získal alespoň set.

Poprvé v kariéře si čtvrtfinále na turnaji Masters zahraje Joao Fonseca. Devatenáctiletý Brazilec porazil 6:3, 6:2 Itala Mattea Berrettiniho, který nenavázal na předchozí výprask s dvěma kanáry, který uštědřil Daniilu Medveděvovi.

Fonseca se o účast mezi čtyřmi nejlepšími utká s Alexanderem Zverevem. Třetí hráč světového žebříčku porazil Belgičana Zizoua Bergse 6:2, 7:5.

Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu

antuka, dotace 6 309 095 eur

Dvouhra - 3. kolo:
Sinner (2-It.) - Macháč (ČR) 6:1, 6:7 (3:7), 6:3

Macháč trápil v Monte Carlu hvězdného Sinnera, ukončil mu i rekordní sérii

Tenista Tomáš Macháč v osmifinále v Monte Carlu podlehl druhému hráči světového žebříčku Janniku Sinnerovi, výsledkem 1:6, 7:6, 3:6 mu ovšem ukončil rekordní sérii 37 vyhraných setů v řadě na...

