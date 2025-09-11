Před padesáti lety se ve vysílání zakázané rozhlasové stanice Hlas Ameriky objevila senzační novina: „Navrátilová v New Yorku požádala o azyl.“ Tak výbušná událost prostě musela rozbouřit vášně, ovlivnila mnoho životů.
„Táta pak místo sportu musel dělat nekvalifikovanou práci v Tatrovce. Ségru vykopli ze Sparty,“ zmínila pozdější světová jednička trpce v Kodešově knize Tenis byl můj život.
Ani za mořem samozřejmě nepotkávala pouze přející dobrodince. Reportéři si všímali, že nosí drahé oblečení a doplňky od slavných značek. Že si pořídila mercedes a že docela dost přibrala.