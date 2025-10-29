Řád pro zarputilou bojovnici za svobodu. Navrátilová: Říkám lidem věci napřímo

Tomáš Macek
  9:00
Kalendář ukazoval 27. července 1986. Na pražské Štvanici tenistky USA právě porazily ve finále Poháru federace domácí tým a pozdvihly nad hlavu vítěznou trofej. Vzápětí však došlo k čemusi, co v plánu ceremoniálu nebylo – a čeho se českoslovenští komunističtí vládci obávali.
Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy paní Martině Navrátilové, světoznámé sportovkyni, jedné z nejlepších tenistek všech dob a neúnavné obhájkyni svobody a rovnoprávnosti, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. (28. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Martina Navrátilová (29. června 2024)
Martina Navrátilová obdržela Stříbrnou medaili předsedy Senátu.
O mikrofon požádala světová jednička Martina Navrátilová. Pronesla pár slov díků anglicky, ale z hlediště se ozvalo: „Martino, česky!“

Zasmála se: „Dobře, dobře.“ Přešla do mateřštiny a pokračovala: „Chtěla bych vám všem moc poděkovat, jak jste mě tu krásně přijali. Doufám, že nebude trvat zase 11 let, než sem budu moci přijet a hrát tenis.“

Hlediště reagovalo bouřlivým, mnohaminutovým potleskem. Zato vládní lóže zela prázdnotou, soudruzi Štrougal, Himl a spol. ji při projevu emigrantky Navrátilové demonstrativně opustili. Titíž soudruzi, kteří předtím nařídili vymazat z oficiálního programu turnaje jakoukoliv zmínku o ní. Či kteří wimbledonskému vítězi Janu Kodešovi zakazovali zúčastnit se na americké ambasádě recepce, kde byla přítomna (a on tam přesto šel).

Prezident vyznamenal Navrátilovou Řádem bílého lva, ocenil i Fuksu či Kratochvíla

„Komunisté měli strach, že se Martina pro českého diváka stane symbolem odporu proti režimu,“ vzpomínal Kodeš. „Proto záměrně rozšiřovali před turnajem i nesmyslné zprávy, že by ji v Praze mohli zavřít. Chtěli docílit toho, aby ji Američané v zájmu jejího bezpečí raději vyřadili z nominace.“

Byla to doba, kdy Navrátilová patřila v Československu na index ÚV KSČ coby osoba nežádoucí. Doba, kdy hlasatel televizních zpráv oznamoval: „Wimbledon zná všechny semifinalistky. Jsou jimi Evertová, Rinaldiová a Garrisonová.“ Tečka. Čtvrtou aktérku, Navrátilovou, mu přikázali opomenout.

Na Pohár federace tehdy do Prahy přijela a stala se jeho hrdinkou.

„Největší smutek jsem cítila, když jsem po turnaji odlétala,“ líčila. „Říkala jsem si, jak je nespravedlivé, že tolik lidí, co v Československu žije, nemůže ani na návštěvu do Západního Německa nebo Rakouska. Že se z Československa stalo vězení pro 15 milionů. Proto jsem při odletu brečela.“

Už mohu být zase hrdá

Rok 1989 vše změnil. Při památném projevu nově zvoleného prezidenta Václava Havla v americkém Kongresu plakala opět, tentokrát však dojetím. „Teď už mohu být na moji zemi zase hrdá, místo abych se styděla,“ pronesla po něm.

Do Řevnic, Prahy i jinam se vracela každý rok, zas a znovu.

V úterý večer pak v 69 letech z rukou prezidenta Petra Pavla převzala Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy. Za tenisové úspěchy, ale i za „neúnavnou obhajobu svobody a rovnoprávnosti“, jak stálo v oficiálním zdůvodnění.

Martina Navrátilová (29. června 2024)

„Vždy jsem bojovala i za jiné. Taková je moje nátura,“ říká.

Hájila práva LGBT komunity, Afričanů či zvířat, usilovala o ochranu klimatu. Ostře se ohrazovala proti dalšímu působení komunistické strany v Česku. „Lidi mají hrozně krátkou paměť, když jim všechny ty hrůzy odpustili,“ tvrdila.

Kvůli diskriminaci ze strany komunistů v pouhých osmnácti letech Československo opustila a emigrovala do Spojených států. „Útěk ze socialistické vlasti, která jí dala všechny možnosti, znamená pro ni prohru před společností i sebou samou,“ končila krátká zpráva v Mladé frontě z 18. září 1975. Kamelot Večerní Prahy poté v metru vykřikoval: „Tropická vedra se k nám navrátila a Navrátilová se nevrátila.“

Po emigraci devětkrát ovládla ve dvouhře Wimbledon, osmnáctkrát vybojovala v singlu grandslamový titul a 332 týdnů byla první na světě. Ještě v 47 letech slavila v roce 2003 wimbledonský triumf v mixu.

Říkali jí Mick Jagger světového tenisu a od BBC obdržela výroční cenu za svoji nezničitelnost. George Gross, legenda mezi tenisovými novináři z listu Toronto Sun, o ní napsal: „Neznám poctivější a čestnější tenistku, než je Martina.“

Martina Navrátilová na archivním snímku z roku 1987 jako wimbledonská vítězka.

Češi dokážou neuvěřitelné věci

Nežila však jen tenisem. „Snažila jsem se inspirovat lidi, aby se svým životem dělali něco víc,“ říkala. „Můj život je jako dort. Tenis je jen šlehačkou nahoře.“

Co se nacházelo pod ní? Skákala s padákem, psala detektivky, malovala, truhlařila, hrála za tým hokejistek. Také ji okouzlila Afrika, kam vyrážela na safari. „Připadáte si, že čas tam nic nezměnil,“ říkala. „Já vždycky chtěla cestovat časem. Vrátit se o tisíce let zpátky do dob, než to tady lidi zkazili, kdy tu ještě nebyl žádný chemický kouř, jen tu a tam přírodní požáry.“

Naučila se v životě překonávat překážky. Od počátečního kulturního šoku v USA („Přibrala jsem rychle 10 kil.“) až po vážné zdravotní potíže s rakovinou prsu a hrtanu, které v roce 2023 porazila.

Jak Češi vyhnali ze země Navrátilovou. Emigrace? Nejdřív to byla jenom fáma

Dnes žije s partnerkou Julií Lemigovovou, působí jako tenisová komentátorka, věnuje se charitě a stále má velmi ostrý jazyk. „Říkám vše napřímo, ať to chcete slyšet, nebo ne. Nebalím problémy do hezkých slovíček,“ upozornila.

Bojuje proti startům transgender sportovců v soutěžích žen a patří také k největším kritikům Donalda Trumpa. „Kdybych byla dnes ve stejné pozici jako v roce 1975 a musela odejít žít jinam, nebyla by to Amerika, protože tam už v tuhle chvíli není demokracie, ale autokracie,“ vyhlásila. „Lidé jsou vyhazováni jen za to, že nejsou na stejné palubě s Trumpovou agendou a že nechtějí políbit prsten.“

Po emigraci jí tehdejší československá komunistická vláda odebrala státní občanství, v roce 2007 nicméně zažádala o udělení toho českého a obdržela ho.

„Češi dokážou neuvěřitelné věci,“ připomíná. „Žije tu jen 10 milionů lidí, ale kolik úžasných tenistů jsme už dokázali vyprodukovat.“

Se svou životní zarputilostí byla pro mnohé z nich vzorem.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Výsledky

