Legenda Navrátilová o nových Češkách na scéně: Už bylo načase!

„Vynikající to je,“ hodnotí legenda nové tváře. „A už bylo načase!“

Navrátilová plakala dojetím, když Petra Kvitová - levačka tak jako ona - slavila tituly ve Wimbledonu, na jejím nejmilovanějším turnaji. Gratulacemi po prohraných grandslamových finále povzbuzovala Karolínu Plíškovou na US Open 2016 (na Twitteru) i Lucii Šafářovou v roce 2015 v Paříži (přímo na kurtu).

Zvykla si, že první dvě jmenované jsou skoro každý turnaj dlouho ve hře, ale Navrátilová je jako fanynka vlastně stejná jako kdysi na kurtu. Chce víc, pokud možno nejvíc.

„Mám velkou radost,“ říkala proto, když Kateřina Siniaková na Roland Garros trumfla světovou jedničku a teenagerka Markéta Vondroušová prošla do čtvrtfinále. „Petra se zranila a skrečovala turnaj. Plíšková neměla dobrý den... A stejně máme dvě holky ve druhém týdnu. Je to vynikající.“

Navrátilová si drží své tradiční grandslamové tempo a úspěšně ignoruje, že je jí 62 let. Vyhlíží start turnaje legend, zdraví se s dávnými přáteli v hráčské restauraci a do toho hodnotí zápasy v televizi, přičemž u posledního šíří osvětu.

„Když komentuju Češky, musím být neutrální, i když mám velkou radost. Aspoň jako jediná správně vyslovuju jména obou holek a každého opravuju,“ zasměje se.

Vondroušová se Siniakovou obě hrají výrazně jiný tenis. Navrátilová s chutí oceňuje obojí.

„O Vondroušové jsme věděli, že má talent, ale teď se jí to všechno na antuce sešlo, věří si,“ říká a téměř se rozněžní, když popisuje, jak dívka ze Sokolova umí kraťasy: „První míč druhého setu se Sevastovovou - jak jí ho tam krásně vystřihla! To byste neudělali líp, kdybyste ten míček házeli rukou. Fantazie. Má výborný cit v ruce. Soupeřka nevěděla, co má dělat, přitom obyčejně je to ona sama, kdo si takhle vodí lidi po kurtu. A teď to bylo naopak. Tohle je správný tenis. Markéta na antuce vyrostla, ví, co na ní má dělat. Ale její hra bude fungovat prakticky na každém povrchu.“

Do podobné ráže ji přivedla turnajová senzace s jiným českým podpisem. „Jak Siniaková vyřídila Ósakaovou? Paráda, ta nevěděla, co má dělat. Šikovně jí míče vracela, používala kraťasy. Taky je šikovná,“ soudí a s úsměvem popisuje temperament mladé Češky: „Ta se tak rozčiluje... Když se na ní podíváte, tak si musíte myslet, že prohrává, i když vede. Je velká bojovnice a hlavně se toho naštvání dokáže rychle zbavit a je ready na další míč. Co děláte mezi výměnami, je vlastně jedno, když nejste extrémně negativní. Jí to takhle funguje, nemůžeme jí nic vyčítat.“

Kdyby chtěla kritizovat, má ostatně na výběr spoustu jiných.

Její Češky přinášejí hlavně radost.