Porážka před tváří pracujícího lidu. Navrátilová dala přednost tučnému kontu!

Na newyorském grandslamu tenkrát třetí nasazená hráčka udivila novými šaty od proslulého britského módního návrháře Teda Tinlinga.
Navrátilové se tuze zamlouvaly jejich světlé barvy a květinový vzor: „Patří mezi mé nejoblíbenější, protože jsou jako moje osobnost - divoké!“
Nespoutanost, odvaha a touha po svobodě ji přivedly k odchodu z bolševiky ovládaného Československa. Události osudového víkendu líčí třetí díl série textů, které připomínají padesáté výročí emigrace jedné z nejlepších tenistek všech dob.
Aby zažehnala nebezpečí, že ji kdosi z Československa najde a tajně odvleče, svolala bleskově tiskovku do novinářského stanu ve Forrest Hills. Bylo v něm totálně narváno.