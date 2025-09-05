Nevracej se! nakazoval táta Navrátilové krátce před emigrací u Berounky

Kurážné děvče z Řevnic skákalo s partou kluků do Berounky v náhonu na mlýnské kolo, na nebezpečném místě, kde bylo koupání přísně zakázáno.
Na slavných kurtech se troufalá Češka od šestnácti vcelku běžně utkávala s Evertovou, Goolagongovou, Wadeovou, Courtovou.
Když jí komunisté plísnili za to, že se v dějištích sportovních akcí málo druží s krajankami, ubytovala se na jaře 1975 při pařížské slavnosti Roland Garros v hotelu právě s Američankou Evertovou a ještě se s ní zapsala do debla.
V žádném případě jí nechyběla odvaha. Zpupné straníky provokovala suverenitou a opovážlivostí. Při úvahách o opuštění republiky ji ovšem nahlodávala nejistota. Uvědomovala si, že by její krok nezůstal bez vážných následků.
„Jestli to uděláš, nevracej se, ať ti do telefonu budeme říkat cokoli, mohli bychom mít pistoli u hlavy.“