Výzva proti ruským tenistům: Konec válce? To znamená co? Aby Ukrajina padla?

Zatímco drtivá většina sportovních federací uposlechla doporučení Mezinárodního olympijského výboru a účast v soutěžích kvůli invazi ruským reprezentantům zakázala, ATP ani WTA k tak přísným trestům nesáhly.

Obě organizace jim umožnily startovat jako neutrálním sportovcům. Rusové nesmí startovat pouze v Davis Cupu a Poháru Billie Jean Kingové, které spadají pod Mezinárodní tenisovou federaci (ITF). Na grandslamech jim však ITF hrát nezakázala.

Kosťukovou také zarazilo chování ruských tenistů a tenistek. „Moc mě zklamalo, že nikdo z nich nepřišel, aby řekl, že je mu líto, co jeho vlast způsobila mojí. Vždyť na Ukrajině zemřelo víc lidí včetně dětí než vojáků. Je to strašné,“ uvedla.

„To přece není o politice, je to lidech. Velmi mě bolí, když přijedu na turnaj, vidím je tady a slyším, že jejich největší starostí je to, že (kvůli sankcím) nemůžou posílat peníze na účet. To je šílené,“ prohlásila Kosťuková.

Čtyřiapadesátá hráčka světa nechápe, proč se Rusové takhle chovají. „Vždyť to není žádné tajemství, co se děje. Všichni ví, kdo koho napadl, kdo koho bombarduje. Je to naprosto jasné a nejde zůstat neutrální,“ řekla.

Pár ruských tenistů včetně světové jedničky Daniila Medveděva sice vyzvalo k míru, ale nikdo z nich činy vlády neodsoudil. „Říkají: Konec válce. Ale co to znamená?“ uvedla Kosťuková. „Abychom přestali bojovat? To pro nás nepřipadá v úvahu. Proto mi jejich prohlášení přijdou naprosto bezcenná. Jaký na to mají názor? Chtějí, aby Ukrajina prohrála a Rusko vyhrálo? Netuším...“ dodala.

Kosťuková také přiznala, že kvůli válce není snadné se soustředit výhradně na tenis. „Když jsem dneska vstala, přemýšlela jsem, že nenastoupím. Mám na Ukrajině rodinu. Jdete spát a nevíte, jestli ráno... Není to snadné, ale zvyknete si,“ prohlásila.