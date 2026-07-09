Kdo může zhatit české finále? Postrach jménem Coco a kritička Rusů v krajkách

Kurzy bookmakerů vidí šance v obou utkáních velmi vyrovnaně.
V souboji Muchové s Gauffovou, který program na centrálním dvorci ve 14:30 SELČ zahájí, o něco více věří Češce. Naopak v následujícím duelu Noskové s Kosťukovou je mírnou favoritkou Ukrajinka.
Přitom by se nabízely spíše opačné počty, protože starší z tuzemských hvězd půjde proti Američance s negativním skóre 1:6.
|
Životní šance na titul? Prodávám svoji hru, těší Muchovou. Na trávu je alergická
„Ale na trávě to máme 0:0, takže tam je bilance pro mě psychicky o něco lepší,“ připomíná devátá hráčka žebříčku Muchová.
Všech šest porážek od dvojnásobné grandslamové šampionky utrpěla na tvrdém povrchu. Až při zatím posledním střetnutí na ni konečně vyzrála – zdolala ji v dubnu na antuce ve Stuttgartu.
„Určitě mi to pomůže v tom, že vím, že ji dokážu porazit, že to s ní nemám třeba 0:20. Dodá mi to sebevědomí. Na druhou stranu se antuka a tráva nedají srovnat, takže uvidíme, jaký zápas bude.“
Obě rivalky zažívají životní Wimbledon. Devětadvacetiletá Muchová dosud v All England Clubu byla nejdál ve čtvrtfinále, o sedm let mladší Gauffové se povedlo dostat do osmifinále. Podívala se do něj už při svém debutu v roce 2019, kdy jí bylo pouhých 15 let, a ještě o dva roky později.
Jenže od té doby se jí na trávě příliš nedařilo.
„Kdybyste mi před začátkem turnaje řekli, že budu v semifinále, reagovala bych, že si děláte srandu. Vzhledem k výsledkům, které jsem na tomhle povrchu v poslední době měla, je to pro mě velmi speciální,“ říkala Američanka po čtvrtfinále.
Co je tedy letos jinak? Hlavně měla dostatek času na přípravu, jak herní, tak kondiční, protože na Roland Garros při obhajobě titulu ztroskotala ve třetím kole. A to jí paradoxně směrem k dalšímu grandslamu pomohlo.
Ve Wimbledonu prošla už čtyřmi třísetovými bitvami v řadě, v osmifinále proti Belindě Bencicové i následně proti Jessice Pegulaové dokonce otáčela stav 0:1.
„Je to obrovská bojovnice,“ uvědomuje si i Muchová. „Vrátí vám strašně moc míčů, je výborná atletka, má skvělé zbraně. A právě tou bojovností mi to dokáže dost znepříjemnit.“
Stejné charakteristiky sedí také na Kosťukovou.
|
Nosková v úžasu: Neumím slavit. České finále si přeju. Kamarádka mi nosí matchu
Nosková se proti její houževnatosti bude muset vyvarovat zbytečných omylů, nicméně díky svému razantnímu stylu by ji na nejrychlejším povrchu mohla přetlačit.
Zatím se střetly jen jednou, letos v dubnu v Madridu, a na tamní antuce měla jasně navrch 24letá Ukrajinka. „Je opravdu těžká soupeřka, nikdy se nevzdává a snaží se hrát co nejrychleji a nejagresivněji,“ ví o tři roky mladší Češka.
„V Madridu to pro mě nedopadlo moc dobře, na kurtu jsem se tehdy necítila úplně komfortně. Takže se určitě pokusím pár věcí změnit. Věřím, že zápas bude vypadat úplně jinak,“ popisuje dvanáctá hráčka pořadí.
Kosťuková ve Wimbledonu před letoškem nikdy nepřešla ani přes třetí kolo, nyní ale skvěle využila příznivého losu. A potvrdila, že naskočila na parádní vlnu, před měsícem se probojovala do semifinále i na Roland Garros.
„Stoprocentně jsem lepší na antuce,“ srovnává. „Přijde mi, že tráva je pro všechny velmi nepředvídatelná, navíc se na ní hraje každý rok jen velmi krátce.“
Proti Noskové může mít drobnou výhodu v tom, že už si vyzkoušela centrkurt, ve středečním čtvrtfinále na něm smetla Jasmine Paoliniovou 6:3 a 6:2. Vybavila si také, že na nejslavnějším tenisovém stadionu kdysi fandila Rogeru Federerovi. „Porazil Tomáše Berdycha, hrál opravdu dobře,“ lovila z paměti.
|
Fantazie! Nosková dominovala a doplnila v semifinále Wimbledonu Muchovou
Takže zajímavá shoda s českou stopou, která ji čeká nyní.
Ve Wimbledonu aktuální světovou třináctku nepřehlédnete nejen díky výkonům, ale také bílým šatům s výraznými krajkovými detaily, které odkazují na její svatební úbor.
„Všechno, co bylo v mých svatebních šatech, je i v těch tenisových, protože tak žiju svůj život na kurtu i mimo něj,“ řekla Kosťuková už dříve.
Po úspěšném čtvrtfinále odpovídala také na otázky, co si jako reprezentantka Ruskem napadené země myslí o tom, že Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil suspendaci ruských sportovců, kteří se tak mohou zapojit do kvalifikací o olympijské hry v Los Angeles 2028.
„Myslím si, že to je příšerné, rozhodně s tím nesouhlasím,“ zlobí se Kosťuková, jedna z nejhlasitějších kritiček Ruska mezi tenistkami. Opakovaně vypráví, jak musí už několik let chodit na kurt s vědomím, že její blízcí jsou doma v přímém ohrožení životů.
„Doufám, že na olympiádě porazím každou Ruskou, se kterou budu hrát.“
Ještě předtím ji ale čeká velká wimbledonská výzva...