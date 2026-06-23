Že by se v pokročilém sportovním věku a po dlouhé pauze, během níž nebude moct hrát ani trénovat, vydala na pracnou cestu od nuly až na největší turnaje, na které je coby wimbledonská šampionka ze sezony 2023 zvyklá?
Samozřejmě, těžko spekulovat, čtyři roky jsou dlouhá doba. Třeba v ní odloučení od milovaného sportu ještě zažehne vášeň pro návrat.
Nicméně je jasné, že pondělní oznámení Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu o udělení maximálního možného trestu je pro kariéru české tenistky obrovským zásahem. Dost možná fatálním.
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Nikdy jsem neměla pozitivní test, hájí se Vondroušová. Nevím, co bude dál
Ještě se může bránit odvoláním k mezinárodní sportovní arbitráži CAS, avšak když nezávislý tribunál, který případ projednával 11. června v Londýně, její obhajobu smetl ze stolu, nedá se příliš předpokládat, že by jí jiná instituce přála lépe.
I kdyby jí trest zkrátili o rok či o dva, pořád jde o bolavou ránu, z níž se bude těžko vzpamatovávat.
„Posledních sedm měsíců bylo nejtěžších v mém životě. Dnes nedokážu říct, co bude dál. Poprvé v životě nemám plán,“ uvedla v prohlášení na Instagramu.
Zdůraznila, že během celé kariéry jí nikdy nenašli v těle zakázanou látku. Přesto dostala nejvyšší možný postih. Stejný, jako kdyby měla pozitivní nález. V tomto případě jsou pravidla nemilosrdná.
„Neodevzdání vzorku je snad to nejhorší, co sportovec může udělat,“ líčil nedávno pro iDNES.cz ředitel českého antidopingu Martin Čížek. „Vždy je lepší vzorek poskytnout a pak případně vysvětlovat okolnosti užití zakázané látky. Na odmítnutí poskytnutí vzorku je nahlíženo nejpřísněji.“
Proto například Jannik Sinner a Iga Šwiateková, dvě přední hvězdy, před dvěma roky vyfasovali výrazně mírnější postihy, své nálezy rychle objasnili. I když jejich případy provázely pochybnosti kvůli nestandardnímu a privilegovanému zacházení.
A také porovnání, že oni dva dostali pouze tříměsíční, respektive měsíční distanc za prokazatelně pozitivní vzorek, kdežto Vondroušová rovnou čtyři roky, vychází pro Češku krutě.
Nicméně princip je jednoduchý: neodevzdáš vzorek, automaticky ho bereme za pozitivní.
Šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova argumentovala tím, že když za ní loni 3. prosince přišla komisařka německé agentury, neprokázala svou totožnost. Jelikož na ni zazvonila v osm večer, Vondroušová se prý bála o své bezpečí. Navíc zrovna prožívala psychicky vypjaté období, protože léčila zranění.
„Odborníci potvrdili, že jsem prodělala akutní stresovou reakci a úzkostnou poruchu. V ten moment strach zatemnil můj úsudek a nedokázala jsem situaci racionálně zpracovat,“ vysvětlovala.
Proto komisařku nevpustila k sobě do bytu a kontrolu nepodstoupila.
Jenže tribunál rozhodl, že tyto důkazy „nepředstavují žádné přesvědčivé ospravedlnění“ odmítnutí testu, jak uvedla Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA).
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Obří rána pro Vondroušovou. Za odmítnutí dopingové kontroly dostala čtyřletý trest
Tvrdý trest vyměřila také proto, aby se sportovci ve strachu z kontroly neoháněli tím, že jsou rozrušení a že se jim nechce podstoupit testování, což by mohlo znamenat nebezpečný precedent.
„Tento případ je důležitou připomínkou toho, že hráči mohou být testováni kdykoli a kdekoli a že odmítnutí s sebou nese značná rizika,“ prohlásila Karen Moorhouseová, ředitelka ITIA.
Často se totiž objevuje i zpráva, že Vondroušová nechtěla odevzdat vzorek proto, že komisařka přišla mimo čas, který Češka zadala v aplikaci ADAMS. V ní sportovci informují, kdy a kde budou každý den na jednu hodinu k zastižení.
Avšak komisaři mohou dorazit i mimo tento interval, cílem je udělat kontroly co nejméně předvídatelné. Problémem je, že Vondroušová otevřela dveře. Kdyby dělala, že není doma, postih jí nehrozí.
A co hůř, komisařku vyfotila a s negativním komentářem o narušení soukromí nahrála snímek na sociální sítě, což jí nejspíš ještě víc uškodilo. Zřejmě si neuvědomila, jak přesně znějí pravidla, za což teď krutě pyká.
„Dopingový komisař má právo sportovce testovat kdykoliv a kdekoliv,“ vysvětluje Čížek.
Poslední singlové utkání odehrála Vondroušová 13. ledna v australském Adelaide, k deblu nastoupila v dubnu na Billie Jean King Cupu. Dlouhodobě řešila problémy s ramenem, loni postoupila do čtvrtfinále US Open, do kterého ale kvůli zranění kolene ani nenaskočila.
A také kvůli období nejistoty neměla myšlenky na tenis, proto vynechala například nedávné Roland Garros.
Poslední titul získala přesně před rokem na travnatém turnaji v Berlíně, kvůli neúčasti na letošním ročníku přišla o pět set bodů a v pondělním vydání žebříčku vypadla z první stovky. Nejvýše v kariéře byla na šestém místě nedlouho po triumfu na Wimbledonu 2023. O dva roky dříve získala v Tokiu stříbrnou olympijskou medaili, byla ve finále Roland Garros 2019.
Co s ní bude dál?
Jak ukazuje případ Simony Halepové, jež v roce 2022 rovněž obdržela čtyřletý distanc, který jí byl zpětně zkrácen na devět měsíců, návraty po takových těžkostech bývají složité. Rumunka nakonec stála „pouze“ rok a půl, stejně už se ale nedokázala dostat na bývalou úroveň.
To nedává velké naděje ani Vondroušové, která jednu dobu patřila mezi absolutní světovou elitu.
A mohla dokázat ještě víc.