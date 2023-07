Šampionka zpátky doma. Budou se proti mě chtít vytáhnout, tuší Vondroušová

Vondroušová v sobotním finále Wimbledonu porazila světovou šestku Uns Džábirovou dvakrát 6:4 a získala svůj první grandslamový titul v kariéře. Až do letoška přitom na trávě nezaznamenala žádný úspěch.

„Dokázala jsem si, že na ní umím hrát. Jsem pyšná, že jsem to zvládla hlavou, dva týdny byly náročné, hrála jsem hodně zápasů, od posledních kol mi navíc chodilo hrozně moc zpráv. Že jsem to dokázala ustát, je překvapení,“ zhodnotila s odstupem na úterní tiskové konferenci.

Do All England Clubu se vydávala jako 42. hráčka světového žebříčku, zpátky na Štvanici přijela jako desátá tenistka pořadí a překvapivá šampionka nejslavnějšího tenisového turnaje na světě.

„Top deset je meta pro všechny, co hrají tenis, grandslam je sice víc, ale že jsem v žebříčku takhle poskočila, je skvělé, je to výhoda i pro nasazení na další turnaje.“

Navíc si teď vypracovala velmi solidní pozici pro kvalifikaci na Turnaj mistryň pro osm nejlepších hráček sezony, momentálně figuruje na pátém místě. „Jsem teď dost vysoko, ale ještě zbývá dost akcí, hodně holek hraje taky dobře,“ poznamenala.

V Londýně si užila i příjemné společenské povinnosti, trofej převzala od princezny Kate, v zákulisí po finále potkala herecké celebrity, na nedělním plesu šampionů zapózovala s králem mužské dvouhry Carlosem Alcarazem.

„Bylo to super, velký zážitek,“ líčila. „S Alcarazem jsme se viděli jen chvíli, moc času jsme neměli, ale jeho finále s Djokovičem bylo skvělé. Věděli jsme, že kvůli tomu se bude večeře posouvat.“

A ještě později večer se na ní sešla i s krajankou Barborou Strýcovou, která po boku Sie Šu-wej ovládla čtyřhru. „Její syn Vincent mi vymaloval obrázek a dal mi ho před čtvrtfinále, doteď ho mám v tašce,“ prozradila Vondroušová.

Už po finále nastínila, že si v nejbližších dnech vybere dovolenou, aby si dopřála čas ke vstřebání výjimečného úspěchu, potřebuje rovněž odpočinek po sedmi náročných duelech, enormním tlaku a obří pozornosti, která se kolem ní v posledních dnech rozvířila.

„Na začátku srpna poletíme do Montrealu, teď si dám pár dnů volno, pojedu do Sokolova, odpočinu si,“ přiblížila. Potřebuje taky doléčit bolavý kotník, s nímž se potýkala od prvního kola londýnského tažení.

Po návratu na kurty počítá s tím, že se soupeřky proti ní budou chtít vytáhnout. „To je dobrý problém, musím s tím počítat, protože jsem vyhrála grandslam.“

Naopak se netěší na pozornost, která se s označením slavné šampionky nevyhnutelně pojí. „Uvidíme, jak to zvládnu nejsem typ, že bych to vyhledávala, pro mě jsou to povinnosti. Budu se snažit držet si svůj okruh lidí, který mám, a nikam se necpat. Budu trénovat na další turnaje a snažit se tomu vyhýbat.“