Všichni čekali, že zase vyhraju. Proč Vondroušovou (opět) semlel tlak

Zatímco před rokem se na centrálním dvorci All England Clubu ocitla v euforii, když travnatou slavnost nečekaně ovládla, s jejím letošním ročníkem se rozloučila už po prvním kole. V úterý vinou nervozity i dozvuků nedávného zranění za pouhých 67 minut podlehla Španělce Jessice Bouzasové Maneirové 4:6 a 2:6.

„Nejsem první ani poslední, komu se to přihodilo. Musím to tak brát,“ snažila se v slzách těsně po vyřazení najít nadhled.

V Londýně se stala konkrétně druhou obhájkyní, která vyhučela hned v úvodním kole: po Steffi Grafové přesně před třiceti lety. Ano, i nejodolnější tenisové osobnosti kolikrát zakolísají, když mají napodobit rok staré výsledky. Právě zvládání těchto momentů z nich dělá skutečné mistry.

Je jasné, že pokud k nim chce patřit i Vondroušová, na těchto situacích potřebuje zapracovat. Že loni ovládla nejslavnější turnaj světa, jí už nikdo neodpáře. Tímto počinem vstoupila mezi legendy českého sportu. K tomu v Tokiu získala olympijské stříbro, před pěti lety se dostala do finále Roland Garros.

Bez debat úžasná kariéra.

I kdyby dnes s tenisem skončila, splnila si mnohé sny a nikomu už nic nemusí dokazovat.

Jenže pro stabilní a dlouhodobou příslušnost k absolutní elitě se bez spolehlivého fungování v módu „favoritka“ neobejde.

Při všech třech zmíněných úspěších šla do akce bez velkých očekávání. Být středem pozornosti? To jí nevyhovuje.

I proto další významný počin ukázala vždy až po dvouleté pauze, jako by vyčkávala, až humbuk kolem ní utichne.

V úterý mu podlehla, po porážce přiznala: „Už od rána jsem byla docela nervózní. Člověk chce vyhrát, ukázat se.“

Minulý týden oslavila teprve 25. narozeniny, stále tak má dost času se posunout a na své slabině zapracovat.

Letošní návrat do All England Clubu pro ni byl o to emotivnější, že její loňský triumf se zrodil zcela nečekaně.

Vondroušová si tak v minulých dnech připomněla, jak sem před rokem dorazila s bilancí 1:4 na travnatém grandslamu, jak ve čtvrtfinále s Američankou Jessikou Pegulaovou otočila třetí set z 1:4 či jak ve finále přemohla Tunisanku Uns Džábirovou.

A přestože se v kruhu svých nejbližších snažila navodit odlehčenou atmosféru, tíze očekávání neutekla. „Přijde mi, že i když o tom, že jste loni vyhráli, nechcete přemýšlet, tak tady na to prostě pořád myslíte,“ popisovala. „Všude tady vidím plakáty a své jméno, přišlo mi, že všichni čekají, že asi zase vyhraju.“

Markéta Vondroušová dobíhá míček v prvním kole Wimbledonu.

Navzdory tomu, že obhajovala titul, takhle vysoko nepomýšlela. I kvůli tomu, že předchozí průběh sezony měla až na čtvrtfinále Roland Garros pošramocený zdravotními i osobními problémy. Nicméně los měla přinejmenším k postupu do osmifinále relativně příznivý.

Ostatně i její přemožitelka Bouzasová Maneirová nepatří mezi milovnice travnatých kurtů, ale z pozice 83. hráčky světa po skvělém výkonu způsobila prvotřídní senzaci.

Česká favoritka ji za nebojácné představení ocenila, rovněž přiznala, že kvůli nervozitě i dozvukům nedávného zranění kyčle se na centrkurtu necítila v pohodě.

Brzký krach oplakala, počítala s tím, že se ozvou pomýlení škarohlídi, kteří budou tvrdit, že její loňský titul byl pouhá náhoda a anomálie. „Teď si asi vyslechnu pár komentářů, ale budu se snažit zapomenout a makat. Doufám, že se vrátím silnější.“

Výhodou pro ni může být, že se ve smutku nebude utápět dlouho: už za 23 dní začínají v Paříži olympijské hry. Tedy další akce, na kterou Vondroušová letos cílí.

Rychlý konec ve Wimbledonu jí alespoň dává prostor pro odpočinek a doléčení zraněné nohy, zároveň z ní sejme část tlaku.

I když zcela se mu nevyhne, neboť i pod pěti kruhy ji čeká velká obhajoba, byť s tříletým intervalem.

V Paříži se s touto úlohou pokusí vypořádat lépe. A až za rok opět přicestuje do Londýna, třeba ukáže, že letos se pouze seznamovala s novou a složitou situací, která už dostala do úzkých mnohé hvězdy.