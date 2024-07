Vondroušová: Byla jsem nervózní, asi si vyslechnu komentáře. Vrátím se silnější

Loňská šampionka travnatého grandslamu předznamenala své soužení už v prvním gamu, v němž natropila tři dvojchyby. Po celou dobu utkání se nemohla dostat do rytmu, proti agresivní a nabuzené sokyni se hlavně bránila.

Byť při některých pohybech nepůsobila tak mrštně jako obvykle, ke zranění kyčle, které si přivodila před dvanácti dny v Berlíně, poznamenala: „Nemyslím si, že to byl důvod, proč jsem prohrála.“

V čem tedy vidíte příčinu?

Už od rána jsem byla nervózní. A ona hrála skvěle. Celkově to bylo těžké, přišlo mi, že všichni čekají, že snad zase vyhraju… Dneska to nevyšlo podle plánu.

Jaké pocity se ve vás po brzkém vyřazení perou?

Je těžké to teď pobrat… Hodně mi můžou pomoct lidi kolem, věřím, že ti moji budou v pohodě. Snad to díky nim bude trošku lehčí. Každopádně teď je těžké na to zapomenout, asi si vyslechnu pár komentářů. Ale budu se snažit zapomenout a makat. Doufám, že se vrátím silnější.

Jak moc jste nedávno zraněnou nohu cítila?

Ke konci se zhoršovala, hlavně jak jsem chodila při bekhendu dolů. Ale nějak extra mě nelimitovala, spíš jsem měla strach z pohybu celkově. I tak si myslím, že zranění nemělo na výsledek velký vliv.

Kdyby šlo o běžný turnaj, nastoupila byste v tomhle stavu?

To bych si rozmyslela víc.

V prvním setu jste otočila z 0:2 na 3:2. Ani tehdy tréma neopadla?

Ještě k tomu jsem v tu chvíli měla 15:0 při jejím servisu, jenže ona pak zahrála dva dost slušné míče. Kdybych se v tom gamu chytila ještě víc, možná by to ze mě spadlo a hrálo by se mi trošku líp. Ale jak jsem byla nervózní, bylo těžké něco vymýšlet.

Soupeřka naopak hrála s čistou hlavou a uvolněně.

Jo, taky to znám z loňska. Jí se určitě hrálo dobře, předvedla dobrý výkon. Já udělala v gamech vždycky pár lehkých chyb, ale ona si spíš body uhrávala sama.

Co vás čeká dál?

Dám si volno, doléčím nohu a pak olympiáda.