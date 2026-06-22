Nikdy jsem neměla pozitivní test, hájí se Vondroušová. Nevím, co bude dál

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  18:41
Markéta Vondroušová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...

Markéta Vondroušová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám
Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.
Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.
Markéta Vondroušová hraje bekhend v osmifinále US Open.
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Obsáhlým prohlášením na svém instagramovém účtu reaguje Markéta Vondroušová na čtyřletý zákaz činnosti, který jí vyměřil nezávislý tribunál za neodevzdání vzorku při loňské dopingové kontrole. „Nikomu bych nepřála to, čím jsem si během posledních měsíců prošla. Teď nedokážu říct, co bude dál.“

Wimbledonská šampionka z roku 2023 se vyjádřila pár hodin poté, co Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) oznámila, že 26letá Češka dostala nejtvrdší možný trest.

„Probouzet se každý den s nejistotou, strachem a pocitem, že ztrácíte kontrolu nad vlastním životem, je něco, co se jen těžko popisuje slovy. Bylo to neuvěřitelně vyčerpávající a bolestivé období, které mě zasáhlo mnohem hlouběji, než jsem si kdy dokázala představit.“

„Tenis byl celý můj život. Od chvíle, kdy jsem jako malá holka poprvé vzala do ruky raketu, přes tisíce tréninků, zranění, návratů a okamžiků, o kterých jsem tehdy mohla jen snít. Dal mi všechno. A já jsem mu dala všechno zpátky.“

Obří rána pro Vondroušovou. Za odmítnutí dopingové kontroly dostala čtyřletý trest

Rodačka ze Sokolova zdůraznila, že nikdy neměla pozitivní test na zakázanou látku. „Během celé své kariéry jsem absolvovala nespočet antidopingových kontrol a vždy jsem vstupovala na kurt s čistým svědomím. Jen tři dny po incidentu, který nakonec změnil můj život, jsem byla znovu testována. Výsledek byl negativní. Stejně jako všechny testy předtím.“

Jenže nezávislý tribunál, který její případ projednával 11. června v Londýně, rozhodl, že neodevzdaný vzorek pro ni znamená stejný postih, jako kdyby měla pozitivní test.

„Posledních sedm měsíců bylo nejtěžších v mém životě,“ pokračuje Vondroušová. „Sedm měsíců, během nichž jsem každý den doufala, že všechno nakonec dobře dopadne. Místo toho se z nich staly měsíce plné strachu, bezmoci a vyčerpání.“

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Bývalá světová šestka a stříbrná olympijská medailistka z Tokia 2021 doplnila, že spolupracovala s vyšetřovateli a vypovídala před tribunálem. Od začátku argumentovala tím, že německá kontrolorka prý neprokázala svoji totožnost a že její příchod po osmé hodině večer u ní spustil akutní stresovou reakci. Zmínila také obavy o svou bezpečnost. Proto prý nejednala racionálně a odmítla odevzdat vzorek.

„I během těchto sedmi měsíců jsem nadále plnila všechny své povinnosti profesionální sportovkyně. Každý den jsem aktualizovala údaje o svém pobytu, aby mě bylo možné kdykoli testovat. A také jsem testována byla. Každý test v tomto období byl negativní, stejně jako všechny testy v průběhu celé mé kariéry.“

Ale celou dobu si zároveň uvědomovala, jak vážný trest jí hrozí.

„Jednou z nejtěžších věcí bylo smířit se s tím, že budoucnost kariéry, kterou jsem budovala celý svůj život, už není v mých rukou. Po celou dobu doufáte, že pravda bude stačit. Že se všechno vysvětlí. Že když budete upřímní, budete spolupracovat a uděláte maximum, bude to stačit. Ale někdy to nestačí.“

Proti rozhodnutí se ještě může odvolat k mezinárodní sportovní arbitráži CAS. Zatím však platí, že až do 21. června 2030 nesmí hrát turnaje ani trénovat.

„Profesionální sport znamená přijmout pravidla a kontroly. Vždy jsem je respektovala a chápu, proč existují. Jen si přeji, aby nikdy neztratily svou lidskost. A aby ti, kdo jsou zodpovědní za prosazování pravidel, byli posuzováni podle stejných měřítek.“

„Bylo mnoho okamžiků, kdy jsem měla pocit, že už nemám sílu pokračovat. Proto jsem hrdá na to, že jsme se nikdy nevzdali a bojovali až do posledního dne za to, čemu jsme věřili.“

„Dnes však nedokážu říct, co bude dál. Poprvé v životě nemám plán.“

Vypětí v tváři české tenistky Markéty Vondroušové ve třetím kole na US Open

V komentářích pod příspěvkem jí podporu vyjádřily třeba Linda Nosková, Tereza Valentová či zahraniční soupeřky Clara Tausonová a Eva Lysová.

„Posledních sedm měsíců zanechalo stopy, které nezmizí přes noc. Vzaly mi radost, sebevědomí a pocit bezpečí, který jsem kdysi měla. A upřímně nevím, jak dlouho bude trvat, než tyto věci znovu najdu.“

Na závěr poděkovala svým blízkým za podporu. „I když tato kapitola končí větší bolestí, než jsem si kdy dokázala představit, nevymazává to, kým jsem, čemu věřím ani všechno, co jsem tomuto sportu dala. Pořád vím, kdo jsem. A žádné rozhodnutí mi to nemůže vzít.“

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Další sportovní akce v roce 2026:

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23. 6. 12:00
  • 1.58
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Fruhvirtová vs. JonesTenis - - 23. 6. 2026:Fruhvirtová vs. Jones //www.idnes.cz/sport
23. 6. 13:30
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