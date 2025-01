Hvězda lichých let. Vondroušová znovu překonala zranění a překvapila esy

A tak vyvstává jednoduchá otázka: jaká pro ni bude sezona 2025?

Že by získala další velkou trofej? Snad rovnou grandslamovou? Rodačka ze Sokolova už ukázala, že návraty po zranění umí velkolepé.

Loni musela na operaci ramene, po překvapivé porážce v prvním kole travnatého majoru neodehrála jediný zápas.

Dlouhé týdny odpočívala a rehabilitovala, až potom se znovu přátelila s tenisovou raketou.

Fanouškům i novinářům opakovaně zdůrazňovala: „Postupně se vracím do tréninku. Všechno teď směřujeme k Austrálii.“

A jak řekla, tak udělala.

V pondělí učinila první důležitý krok k restartu, když v Adelaide po šestiměsíční pauze porazila Rusku Anastasii Pavljučenkovovou 6:4, 6:7 a 6:2.

„Obě jsme hrály skvělý tenis, ona mě celou dobu hrozně tlačila,“ popsala 25letá Češka téměř tříhodinové utkání.

„Jsem trochu unavená, přece jen to byl první zápas po dlouhé době. Ale byl skvělý. Jsem vděčná, že jsem po tom všem konečně mohla nastoupit na kurt a hrát zápas.“

Navíc se v něm blýskla dost neobvyklými přednostmi.

Pokud jste alespoň párkrát viděli Vondroušovou na kurtu, možná si vybavíte, že vyčnívá díky šikovné levačce, spoléhá především na skvělý pohyb či mazaná zkrácení míčků, na která soupeřky nebývají připravené.

Tudíž neplatí za velkou ranařku, která by v utkáních sázela jednu bombu za druhou.

Ale v Adelaide jako by místo tenisového náčiní držela kouzelnou hůlku, se kterou vykouzlila úctyhodný počet es.

Tipnete si kolik?

Dvaadvacet!

Minulou sezonu jich ve 27 zápasech zapsala „pouze“ 81.

Česká tenistka Markéta Vondroušová během prvního kola turnaje WTA v Adelaide.

„Servis byl rozhodně mou největší dnešní zbraní,“ uvědomovala si po duelu, ve kterém zvládla odvrátit 14 ze 17 brejkbolů. „Jsem na sebe pyšná, v jakém tempu jsem se dokázala vrátit.“

Jako by zažívala lehké déja vu.

Ano, největší smolařkou, co se týče zdravotních trablů, je v české špičce zajisté Karolína Muchová, ale i Vondroušová už delší výpadky zažila.

V květnu roku 2022 musela na operaci bolavého zápěstí levé ruky, která ji na půl roku poslala nejen mimo kurt, ale rovněž pryč z elitní stovky světového žebříčku.

A její odpověď?

Obrovský nadhled nad trpkými událostmi, respekt k návratu, ale hlavně nesmírné odhodlání.

Odměna? Senzační titul z Wimbledonu 2023, na do té doby jejím nejméně oblíbeném povrchu.

O několik týdnů později se dostala do čtvrtfinále US Open. Že by jí zranění paradoxně pomohlo?

„Svým způsobem ano,“ uznal tehdy její kouč Jan Hernych. „Jsem rád, že v sobě objevila schopnost útočit od prvního úderu. Zvlášť na trávě jí to nikdy moc nešlo.“

Rok 2023 zakončila jako světová sedmička, podívala se i na prestižní Turnaj mistryň.

Loni se hned na začátku sezony trápila, před Australian Open, ze kterého vyletěla hned v prvním kole, téměř nemohla chodit, z generálky v Adelaide se odhlásila kvůli bolavé kyčli.

„O to víc jsem ráda, že letos tu můžu hrát,“ líčila v pondělí.

Jistě se těší i na první grandslam sezony, jenž v Melbourne startuje už tuto neděli.

Sama totiž ví, že díky svému tenisovému umění může v kariéře ještě lecčeho dosáhnout.

„Věří sama sobě, z čehož mám radost,“ podotýká Hernych.

A nejen on doufá, že sezona 2025 může Vondroušové vynést další velkou trofej.