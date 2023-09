Co dál, šampionko? Vondroušová obstála v zámoří. Závěr roku bude mazec, říká

Na letní pouti po turnajích v Montrealu, Cincinnati a New Yorku vybojovala bilanci 9–3, příjemně překvapila sama sebe i svého kouče Jana Hernycha:

„Úplně žasnu, jak všechno zmákla. Zblízka vidím, jaká to je změna, kolik povinností jí přibylo. Turnaje v Americe se jí povedly.“

Jistě, Vondroušová litovala příležitostí, které nevyužila ve středečním čtvrtfinále US Open, v němž podlehla domácí Keysové 1:6, 4:6.

Při své premiéře v nejřinčivější tenisové aréně na světě měla devět brejkbolů. Rázná soupeřka všechny odvrátila.

Vondroušová se chvíli rozkoukávala na monumentálním Ashe Stadium. Proti podobným ranařkám se těžko dostává do výměn a někdy postrádá účinné zbraně. Na turnaji přemáhala potíže s loktem i se zády. Posbírala ovšem zkušenosti, se kterými může pracovat v budoucnosti.

S rostoucím počtem vítězství se zvyšuje zátěž, s níž se potýká. Potřebuje si rozumně sestavovat program, aby se nezahltila.

I proto vynechá nejbližší velkou akci v Guadalajaře. „Po pěti týdnech na okruhu si potřebuju trochu vydechnout,“ prohlásila.

Základním předpokladem pro zdar jejího počínání je pevné zdraví. Tím spíš, že ji dřív trápily a brzdily četné neduhy. Klíčové je doléčení bolístek. Nesmí opomíjet odpočinek a přípravu. „Na turnaje musí vyrážet fit a plná energie,“ tvrdí Hernych.

Zároveň Vondroušová při vandrování po planetě potřebuje neustálou špičkovou péči, aby mohla konkurovat všem hvězdám. „Myslím, že by s námi mohl ještě častěji jezdit fyzioterapeut Martin Janoušek,“ navrhuje rozšíření cestujícího týmu Hernych.

Podstatné podle něj je, že „Maky“ její povolání stále neskutečně baví.

„Sám jsem tenisový fanatik, ale ona je ještě o úroveň jinde.“

Její zažranost se na podzim bude hodit. Čekají ji závody o účast na Turnaji mistryň, kam by se chtěla dostat poprvé v kariéře. Zatím se drží v postupové osmičce. Potřebné body se chystá posbírat na přelomu září a října na asijské sérii. Nerada by se nervovala do poslední chvíle.

Nevítanou potíž (nejen) jí patrně zařídilo vedení WTA, jež prestižní akci umístilo do mexického Cancúnu. Hned v následujícím týdnu se koná finále BJK Cupu v Seville, které pořádá jiná organizace ITF.

Účastnice obou významných podniků tak čeká zběsilý přesun přes půl světa. Opět. „Mazec. Masakr,“ poznamenala nevesele Vondroušová. „Loni takhle Katka Siniaková přiletěla z Dallasu do Glasgow. Prala se s jet lagem. Je to fakt strašně náročné, když se člověk hned po přeletu musí ždímat.“

Bláznivý program by mohl krutě zasáhnout tým kapitána Pály, jelikož na Masters by se mohly objevit i další jeho dámy – Muchová v singlu a Krejčíková se Siniakovou v deblu.

Záleží též na síle jejich vůle rvát se za rodnou zemi v tradiční soutěži. U Vondroušové o ní není pochyb. „Nikdy bych nominaci neodmítla,“ prohlásila v New Yorku.

Sní o sdílené radosti a úspěchu vybojovaném pro domácí fanoušky.

Hecovala i kamarádku Karolínu Muchovou, která měla v noci ze čtvrtka na pátek na Flushing Meadows nastoupit do semifinále proti další Američance Gauffové: „Hele, teďka nám to oběma jde, pojďme zabrat taky v těch družstvech. Bylo by škoda tuhle šanci propásnout.“

Hernych její zápal chápe a podporuje. Zároveň podotýká: „Uvidíme, jestli se takový zápřah dá s jejím zdravím vůbec zvládnout. Je to otevřené.“

Vondroušová neváhá.

„Samozřejmě bude konec sezony a všechny holky už budou hotové,“ připouští. „Přelet z Mexika je brutální, ale pokud jde o reprezentaci, dovedu se kousnout.“