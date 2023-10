Rozhořčená Vondroušová: Kurt je šílený. Nikdo nás neposlouchá. Velmi smutné

Vondroušová v noci na úterý českého času prohrála ve svém prvním utkání ve skupině Chetumal s polskou světovou dvojkou Igou Šwiatekovou 6:7 a 0:6, přestože v první sadě vedla 5:2.

„Ona začala hrát líp. Je skvělá bojovnice a potom mi nedala skoro žádnou šanci,“ uznala na tiskové konferenci. „Ve druhém setu mi přišlo, že hraje úžasně. Nemohla jsem toho moc dělat. Ale v prvním setu jsem se cítila dobře, což mě těší, budu se snažit vzít si ze zápasu pozitiva.“

Svým výkonem si je zasloužila, čtyřnásobnou grandslamovou vítězku dokázala zatlačit. Nicméně při dalším hodnocení už klady hledala marně.

Když dostala otázku, co si myslí o dvorci, který pořadatelé dokončovali na poslední chvíli a tenistky si na něm mohly poprvé zatrénovat až v den před začátkem podniku, odpověděla: „Kurt je upřímně velmi špatný. Je to šílené, míče skáčou všude, skoro jako na špatné antuce nebo trávě, není to ani tvrdý povrch. A neříkám to proto, že jsem prohrála. Nemyslím si, že tenhle kurt je dostatečně dobrý pro WTA Finals.“

Pohled na centrální kurt v Cancúnu, kde hrají zápas skupinové fáze Turnaje mistryň Markéta Vondroušová a Iga Šwiateková.

V neděli se podobně vyjádřila světová jednička Aryna Sabalenková, která na Instagram napsala: „Úroveň organizace neodpovídá tomu, co od této akce očekávám. Poprvé jsme si na centru mohly zatrénovat v sobotu, při pohybu mi jeho povrch často nepřijde bezpečný. Jako hráčka cítím nedostatek respektu ze strany WTA. A myslím, že nejsem sama.“

Že není, potvrdila nyní Vondroušová. Po duelu se Šwiatekovou na stejné sociální síti sdílela ještě obsáhlejší vyjádření k situaci v Cancúnu.

„Stadion není na zápasy vůbec připravený a přijde mi, že lidi z WTA vůbec nezajímá, jak se my, které na něm máme hrát, cítíme. Přijde nám, že nás nikdo neposlouchá a nikoho nezajímají naše názory. Velmi smutné.“

„Na druhou stranu jsem moc vděčná všem lidem tady v Mexiku, kteří se k nám chovají moc mile a se vším pomáhají.“

Letošní Turnaj mistryň tak zatím kvůli pochopitelné nespokojenosti účastnic vrcholný tenisový svátek rozhodně nepřipomíná.