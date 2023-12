Já taky vyhraju Wimbledon, a ještě budu právnička, slyšela Vondroušová od dětí

„Po jejím wimbledonském triumfu jsme se sešli, povídali si o tenisu na Štvanici a Markéta přišla s možností, že naší tenisové škole, která je opravdu hodně rozsáhlá a je v ní řádově 120 dětí, dá svoje jméno. A taky své zkušenosti, že se jí bude aktivně se účastnit,“ prozradil na čtvrteční tiskové konferenci generální manažer I. ČLTK Vladislav Šavrda.

„Pro mě to je jedna z věcí, kterou jsem vždy chtěla mít,“ doplnila sama světová sedmička a šampionka letošního travnatého grandslamu. „Klub tady na Štvanici funguje neskutečně, strašně ráda tu s lidmi trávím čas a na školu se moc těším.“

Příležitostně si tak zatrénuje a popovídá s tenisovými začátečníky zhruba do věku devíti let. „Je pro mě moc hezké vidět, když jsou děti nadšené. Hrozně mě to baví, ráda s nimi trávím čas. Kariéra není navždycky a tohle je něco, co mě baví a čemu bych se chtěla věnovat i v budoucnu,“ nastínila.

Na co se vás děti nejčastěji ptají?

Zatím jsem se s nimi moc intenzivně nepotkávala, ale fotila jsem se s nimi na kurtu a trochu si s nimi pinkala. Nejdřív se budeme oťukávat, a až budou kempy, tak už budeme v pohodě. A jedna holčička mi už říkala, že bude jako já, že vyhraje Wimbledon, a do toho ještě bude právnička. Tak jsem jí popřála hodně štěstí. (smích) Je super, že sny mají velké.

Ke komu jste jako malá na Štvanici vzhlížela vy?

Tenkrát tady byly ještě Kája s Tyndou (sestry Plíškovy) nebo Lucka Hradecká, takže ony byly vzory, které jsem vídala. A taky tu bylo strašně moc dobrých chlapů. Byla to pro mě hrozná motivace, už jen dostat se do týmu pro extraligu pro mě znamenalo hrozně moc.

Stihla jste si po sezoně vydechnout?

Trochu, pauza byla krátká. Natahovala jsem ji, co to šlo, ale pak už se stejně musíte začít zase hýbat. Ale i když byla sezona strašně dlouhá, zároveň byla neuvěřitelně úspěšná. Chtěla bych na ni navázat, bude to ale hrozně těžké.

Kolik volna jste tedy měla?

Necelé tři týdny. Byli jsme na dovče u moře, pak na horách. Takže žádné velké oddychy.

Jak se chystáte na příští rok?

Jako vždy, tady na Štvanici budeme trénovat asi tři týdny. A 25. prosince mám odlétat do Austrálie.

Sezonu 2024 začnete na soutěži smíšených družstev United Cup?

Ano, jsem ráda takhle v týmu, nebude to hned nějaký šíleně stresový turnaj. Mluvila jsem i s Lehym (Jiřím Lehečkou), s ním jsem se primárně domlouvala, že se přihlásíme. A myslím, že se těšíme všichni.

Za výkony v letošní sezoně jste se dostala do první desítky ankety Sportovec roku, věříte si na celkové vítězství?

Uvidíme, Česko má spoustu skvělých sportovců, takže to bude těžké. Ale byla bych samozřejmě nadšená, kdyby se to povedlo.

České tenistky dostaly volnou kartu rovnou do finále nadcházejícího ročníku Poháru Billie Jean Kingové, jde o velkou pomoc?

Myslím, že je to skvělé. Zvláště příští rok, kdy je turnajů strašně moc a do toho ještě olympiáda. Myslím, že tohle nám na týden uleví, že se nebudeme muset někam přemisťovat a honit se.