Češky v kvalifikační skupině BJK Cupu porazily Brazilky, v souboji dvojek uspěla Marie Bouzková, ve druhém singlu zvítězila týmová jednička Linda Nosková. A dvě výhry na celkový triumf stačily.

„Ve vlaku jsem byla nervózní. Je to pro mě horší, než kdybych hrála,“ smála se šampionka předloňského Wimbledonu Vondroušová, která ve slezském městě zůstane i na sobotní utkání proti Španělsku. „Fyzio týmu Martin Janoušek je i můj osobní fyzioterapeut. Budu tu s ním dál cvičit. A i v sobotu budu podporovat holky, jak nejvíc to půjde.“

Pokud Češky postoupí na finálový turnaj, chtěla byste hrát?

Určitě, stihnout bych ho snad měla. Datum je dobré, doufám, že se holkám povede postoupit.

Markéta Vondroušová (v kšiltovce) je jako fanynka součástí českého týmu teistek na Billie Jean King Cupu v Ostravě.

Místo v listopadu se nejlepších osm zemí v Šen-čenu sejde už v září. Je to lepší termín?

Myslím, že jo. V listopadu už to pro nás všechny bylo strašně dlouhé. Předloni, jak jsem letěla z Turnaje mistryň v Cancúnu na Billie Jean King Cup do Sevilly, už to bylo na hraně. Teď se odehraje Amerika a pak hned finálový turnaj. Takže posun k lepšímu.

Potom vás ovšem čeká náročné asijské turné.

Jo, to bude dobrá štreka. Ale myslím, že týden týmové soutěže je pro nás tak jiný, že to bude ozvláštnění.

Už víte, kdy se na kurty vrátíte?

Ještě ne. Moje zdraví se lepší, ve středu jsem už celkem normálně trénovala a bylo to dobré. Všichni jsme z toho měli radost, ale nechceme nic uspěchat.

Od loňského července, kdy jste prohrávala v prvním kole Wimbledonu, jste odehrála pouze osm zápasů. Co konkrétně vás trápí?

Mám nestabilitu ramene, posouvá se mi z kloubu a strašně bolí. Minulý rok jsem byla na operaci, poté jsme udělali přípravu, která byla v pohodě. Občas jsem rameno cítila, ale do všeho mě pouštělo. Letos v Austrálii mě trápila noha, ale potom jsem normálně začala hrát. Letěli jsme do Abú Zabí, kde to bylo ještě docela dobrý, ale už jsem rameno začala cítit víc. Přikládali jsme to tomu, že jsem hrála singl i debl. Jenže poslední zápasy jsem odehrála opravdu ve velkých bolestech.

Jak jste problémy řešila?

Řekli mi, že buď půjdu znovu na operaci, nebo to máme zkusit přecvičit. Na operaci jsem v žádném případě nechtěla, takže teď s ramenem dvakrát denně cvičím a doufám, že to zabere.

Trénujete i s raketou?

Tenis hraju minimálně, dvakrát týdně po hodině. Jinak cvičím, dělám kondici. Středeční tenisový trénink byl fajn, už vypadal normálně. Takže doufám, že by rameno mohlo být dobré, protože na další operaci už fakt nechci.

Na začátku roku jste hrála slušně, nasbírala jste spoustu es. Jak jste se cítila?

Docela dobře. Ale teď jsem už asi dva měsíce neservírovala, takže nevím, jak to bude. Bohužel je to asi něco za něco. Člověk neposiluje svaly, mám s ramenem problém v kloubu. Teď se zaměřujeme na posílení lopatky, která mi rameno musí držet, abych zvládla zápasy. Jinak je to fakt dost bolestivé a hrát každý zápas pod prášky opravdu nechci. Zastavovat se na začátku sezony je samozřejmě blbé, ale představa, že by mi zase někdo řezal do těla, byla nepřípustná.

Markéta Vondroušová sleduje zápas Marie Bouzkové v BJK Cupu.

Jste přihlášená na turnaj do Říma, který startuje 7. května. Stihnete se připravit?

Mám přihlášené tak nějak vše, budu se rozhodovat podle toho, jak se bude ruka dál vyvíjet. Myslím, že Řím bude dost brzy. Teď jsem vděčná za jeden normální trénink, takže představa turnajů je pro mě dost vzdálená. Ale chtěla bych stihnout Roland Garros, to je můj cíl. Když to půjde dřív, budu jedině ráda.

Nenudíte se bez tenisu?

Ani ne. Koupila jsem si štěně, které nás dost zaměstnává. Je to italský chrt, jmenuje se Milo. Už spolu chodíme běhat. A cvičení mi taky zabere dost ze dne. Na Štvanici jsem tak často, jak kdybych normálně trénovala. Spíš je cvičení nezáživné, musím se soustředit, abych pohyby dělala správně. Je to na palici.