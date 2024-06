Kraťas a lob? Někdo už to čeká, zjišťuje Vondroušová. Postrašila ji bolest ruky

S Danilovičovou jste ztrácela 0:3 a 1:4. Proč vám start nevyšel?

Ona hrála od začátku dobře, byla aktivní a docela mě ve výměnách drtila. Ale pak jsem ji brejkla na 3:4, což bylo zlomové. Začala jsem se cítit dobře, hrála jsem aktivněji a průběh se otočil. Snažila jsem se ji dostat víc do pohybu, protože tím jsem dělala body. A taky jsem využívala šance. Myslím, že zápas byl celkově dobrý.

Hodně jste sázela na čopované údery. Šlo o připravenou taktiku?

Věděla jsem, že jelikož má forhend podobný jako já, tak budeme hrát kříž. A jak je zima, tak je hrozně těžké míče zabít. Proto jsem se snažila měnit rytmus, když má údery na ruce, tak se s ní hraje hrozně těžko.

Proti 125. hráčce žebříčku vám hodně fungovala i varianta kraťasu a následného lobu, že ano?

Jo, zrovna dneska tahle kombinace vycházela dobře, i když v některých předešlých zápasech ji holky už čekaly. Hned chodily dozadu a pak se lob hraje hůř, takže vím, že musím občas i prohazovat. Ale zrovna ona stála blízko u sítě, takže to šlo. Jen jsem si musela dávat pozor, že tím, jak je levačka, tak jsem musela lobovat na druhou stranu.

Po mečbolu jste místo oslav kroutila hlavou. Proč?

Už pár dnů mě bolí ruka, takže jsem nevěděla, jak na tom budu. Říkala jsem si, že na bolest nesmím myslet, ale ulevilo se mi, že zápas skončil, protože ráno byla bolest fakt docela velká. Člověk pořád bojuje, zápasy jsou mentálně hrozně náročné, i když skóre vypadá jednodušeji.

Věříte, že by vaší paži mohlo pomoct, že se má v příštích dnech oteplit?

Snad ano, protože v téhle zimě je nápor na ruce dost velký, i kvůli tomu pletu raketu na míň kilo. V sobotu jsme se byli dívat na Tomáše (Macháče) s Medveděvem a tenisáky měli úplně oranžové a nacucané a vůbec neletěly.

Na letošním Roland Garros jste poprvé nastoupila na velkém kurtu. Jak jste se na dvorci Suzanne Lenglenové zabydlela?

Mám ho ráda, přijde mi takový ne moc velký, ne moc malý. Jak jsem tady v roce 2019 byla ve finále, tak jsem na něm poprvé v životě porazila Martičovou, předtím jsem tam hrála ještě se Sevastovovou. Celkově se na něm cítím dobře, jsem ráda, že teď hraju na velkých kurtech.

Vaše čtvrtfinálová soupeřka Šwiateková zvítězila v osmifinále dvakrát 6:0. Co jste si pomyslela, když jste to zjistila?

Říkali mi to rovnou na kurtu, když jsem dělala rozhovor. Tak jsem reagovala, že jsem úplně nadšená. (smích) Ale víme, že ona některé zápasy takhle má a na antuce je extrémně nepříjemná. Čeká mě asi nejtěžší zápas, jaký tu může být. Ale zase nemám co ztratit. Na kurt půjdu s tím, že si chci zápas užít, ale i vyhrát. Teď ze mě opadne stres, že musím vyhrát, a bude to dobré.