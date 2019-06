KOMENTÁŘ: Velký český tenisový večer. A zrodila se hvězda

V devatenácti letech je grandslamovou semifinalistkou, což v tomto tisíciletí zvládly jen Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Lucie Šafářová a Nicole Vaidišová (a pouze ta rychleji).

Ještě víc ovšem uchvacuje způsob, jakým Vondroušová této mety dosáhla. V úterý se jí při druhém mečbolu proti Chorvatce Martičové rozklepala ruka natolik, že ztropila dvojchybu. Už už to vypadalo, že se ocitla na scéně přesahující její momentální formát...

...ale stejně to zvládla!

Vyjma koncovky druhé sady je v Paříži suverénní. Trpělivá, plná víry ve vlastní hru. A bývá nejlepší v těch nejtěžších chvílích.

V první sadě odvrátila tři setboly: nikoli díky chybám soupeřky, vlastní silou. Ve druhé překonala i vlastní pochyby, bušící spánky a krátkodobý výpadek, postupuje po výsledku 7:6, 7:5. Má formu jako hrom, ještě tu neztratila set.

Anebo jiný údaj: letos neprohrála jediný tie break, včetně toho včerejšího jich zvládla šest ze šesti.

„Neříkám, že bude všechny pořád porážet. Ale jednorázově teď umí porazit kohokoli,“ říká její kouč Jan Hernych.

Vondroušová, dívka z obyčejné rodiny v Sokolově, má talent, který se vymyká. „Viděli jste ty její kraťasy? Kdybyste míč zkoušeli házet rukou, netrefíte to lépe,“ rozplývala se slavná Martina Navrátilová.

Všechny soupeřky už to vědí - a jak myslíte, že asi zahájila čtvrtfinálový duel proti Martičové? No jistě, vítězným kraťasem!

Podobně skvěle ovládá loby. Deptá protivnice schopností udržet míč ve hře přesně tak dlouho, až je buď donutí k chybě, nebo výměnu dokončí podle svých plánů.

„Umí tím soupeřkám znepříjemnit zápasy, dokáže se zatnout a nezkazit. V tom je určitě silná,“ přibližuje Hernych. „Svůj průměrný level má vysoko, tudíž se může i hůř vyspat a stejně to stačí. Tohle je hodně důležité.“

Tenisové teenagerky často výsledkově působí jako rozkolísaný tep, jenže Vondroušová je od Australian Open pozoruhodně konstantní. Na menších turnajích v Istanbulu a v Budapešti prohrála titulové duely, na obřích akcích v Indian Wells, Miami, Římě došla pokaždé do čtvrtfinále.

Na největší antukové scéně je ještě o krok dál.

Vondroušová si v osmifinále do krve sedřela o antuku prsty na své levé ruce, a jelikož jí opuchly, měla jeden proti Martičové ovázaný. Přitom říkala: „Nesnáším, když něco mám na ruce, cítím pak hůř raketu.“

No, jak to pak asi bude vypadat, až bude její cit stoprocentní...

V semifinále ji čeká Johanna Kontaová a pro obě to bude životní pařížská šance, vždyť Britka až do svého letošního tažení na Roland Garros nevyhrála jediný zápas. I to je důkaz, že ženský tenis je otevřený jako už dlouho ne.

„Snad jediná Simona Halepová se drží dlouhodobě nahoře. Jiné holky si vedou jeden rok skvěle - a pak je to horší. Přicházejí a odcházejí. I taková Naomi Ósakaová se po dvou vyhraných grandslamech za sebou najednou zdá být z formy,“ vyprávěla v Paříži argentinská legenda Gabriela Sabatiniová.

Po úterním čtvrtfinále každopádně asi jen těžko najdete někoho, kdo by do mixu adeptek na velké triumfy nezařadil Markétu Vondroušovou.