Vondroušovou po průlomu čeká nová výsada. Bude to zvláštní, tvrdí

Petra Kvitová kvůli zranění v Paříži ani nenastoupila. Karolína Plíšková s Barborou Strýcovou se s turnajem rozloučily v prvním týdnu. Lucie Šafářová na nejslavnější antukové akci nadobro ukončila kariéru.

A přece se i na druhém grandslamu v sezoně objevila ve finále Češka. Markéta Vondroušová v sobotu nezvládla premiéru na Chatrierově stadionu a první bitvu o jeden ze čtyř nejvzácnějších titulů.

Jasně podlehla Australance Ashleigh Bartyové 1:6, 3:6 a přiznala, že na ni dolehly neobvyklé okolnosti. Zároveň vydělala hromadu peněz a na žebříčku WTA se v pondělí posune na šestnácté místo.

„Na dalších grandslamech budu nasazená, což mi připadá zvláštní,“ řekla. „Vůbec se toho teď dost změní.“

Jste nachystaná na vše, co se kolem vás semele?

Vůbec nevím, co mám očekávat, až se vrátím domů. Tady si připadám taková odříznutá. Moc nevím, co se u nás děje. Jenom tuším, kolik lidí turnaj sledovalo a že se o mně všude psalo. Ještě mi moc nedochází, co se mi povedlo. Myslím, že to teď bude docela mazec. Ale budeme se snažit všechno nějak ustát.

Patrně se od vás budou čekat další velké výsledky. Nicméně klíčové je, abyste zůstala zdravá, že?

Ano, cílem je, abych zvládla ten zápřah. Vždyť já ještě nedohrála ani jednu sezonu. Teď to vypadá dost nadějně. Zdraví je fakt nejdůležitější.

Jaké vlastně bylo čekání na finále po pátečním vítězství nad Kontaovou?

Spalo se mi překvapivě docela dobře. Když se blížil čas jít na kurt, tak jsem začala cítit nervozitu, kterou jsem při zápase ani tolik nevnímala. Ona prostě začala hrozně dobře a já se nemohla moc chytit. Hodně foukalo.

Jak jste si zvykala na tak obrovskou arénu?

Hrála jsem na centru v Indian Wells, který je ještě větší než tenhle. Mně velké kurty nevadí, naopak je mám ráda. Ale je pravda, že tady na mě všechno dolehlo.

Bravurně jste zvládla závěrečnou řeč. Cvičila jste ji?

Trochu jsem si ji připravila v pátek před usnutím. Pomalu si na tyhle věci zvykám, i když na grandslamu je to přece jenom jiné.

Máte uplakané oči a zároveň se smějete. Jak se vyrovnáváte s porážkou?

Teď převládá pocit, že jsem neměla šanci. Kdyby byl zápas vyrovnaný, mrzela by mě prohra ještě stokrát víc. Soupeřka si hodně věřila, hrála fakt skvěle, skvěle servírovala, nepustila mě k mé hře.

Nač budete z Roland Garros 2019 nejraději vzpomínat?

Mám radost, že na finále přijeli naši. Budu si pamatovat na mečbol ve čtvrtfinále proti Martičové. A taky na semifinále, ve kterém jsem oba sety otočila ze stavu 3:5. Celkově jsem tu bojovala. Užila jsem si celé dva týdny. Můžu na sebe být pyšná.

Co potřebujete zlepšit, abyste příště dosáhla na hlavní trofej?

Musím makat na spoustě věcí. Ashleigh mnohem líp servírovala. Musím hrát agresivněji. Rozhodně si nepovím, že jako finalistka grandslamu teď nebudu měsíc trénovat. Dám si pár dní volna a pak se hned vrátím do práce.