Dvoudenní šichta Vondroušové: kanár, návrat na game a výhra po 30 hodinách

Markéta Vondroušová mohla ve třetím kole Roland Garros změřit síly s Kateřinou Siniakovou, ta ale svůj třísetový duel na rozdíl od levoruké krajanky nezvládla. Francouzce Chloé Paguetové ve čtvrtek podlehla 6:3, 6:7 a 6:7.

Tušíte, kde vám utkání uteklo?

Nejvíc v tiebreaku druhého setu, kdy jsem zahrála nejhůř z celého zápasu, čímž jsem ji vrátila do hry. Třetí set už byl vyrovnaný a nervózní z obou stran. Ale celkově jsem byla lepší hráčkou, jen jsem to ve vyrovnaných gamech nedokázala potvrdit. V každém jsem vedla, jenže ona buď zahrála se štěstím na lajnu, nebo jsem jí výměnu pustila lehkou chybou.

Nevykolejilo vás v tiebreaku druhé sady, že znovu začalo pršet?

Neřekla bych, že vykolejilo, jen jsem se zeptala rozhodčí, jestli se pokračuje. A když řekla, že je to v pohodě, tak jsem s tím neměla problém. Nemyslím, že chyby vzešly z toho. Prostě jsem tiebreak zahrála špatně.

Kateřina Siniaková dobíhá k míči ve druhém kole Roland Garros.

V koncovce druhého setu jste se taky rozčilovala směrem k trenérovi. Vyčítáte si to zpětně?

Vždycky, ale v zápalu boje je náročné se udržet. Měla jsem pocit, že jsem lepší hráčka a měla bych zápas dohrát, jenže on mi utíkal. A já nevěděla proč. Do toho hlasité francouzské publikum, člověk nic neslyší, takže musí na trenéra křičet, když chce poradit. Byl to mentálně náročný zápas, poprvé jsem byla na grandslamu nasazená a chtěla potvrdit své kvality. Jenže to nešlo podle mých očekávání. Mrzí mě to.

Bylo francouzské publikum hodně nepříjemné?

Během zápasu bylo až na pár momentů v pohodě. Ale myslím si, že mezi prvním a druhým servisem by se křičet nemělo. Stejně jako když jsem si míček špatně nadhodila. To by se stávat nemělo. A když bučí pokaždé, když se hráč dotazuje nebo hádá s rozhodčím, mi přijde taky trošičku mimo mísu. Ale už to tak funguje pár let, že se Francouzky na tomhle turnaji vyburcují.