Vondroušová vítězí i fandí. Tenisem jsem poznamenaná, je to až nezdravé, směje se

Mečbol jste proměnila přesně v souladu s vaším pestrým stylem – nejprve jste hru zkrátila, pak jste soupeřku přelobovala. Byl to záměr?

Ona je docela dobrý běžec, takže úspěšných kraťasů jsem neměla zas tolik. Ale věděla jsem, že hru musím nějak kouskovat. Z dlouhých výměn odzadu mě přehrávala, tak jsem si řekla, že musím něco zkusit. A vyšlo to skvěle. Sice jsem nejdřív myslela, že kraťas nedoběhne, ale pak ho ještě vyšťouchla. Ulevilo se mi, že je mečbol zahraný.

Co se po hladkém prvním setu změnilo?

I ve druhém jsem měla šance. Třeba brejkbol na 5:4, který jsem mohla zvládnout líp, ale ona zahrála dobře. Pak měla ještě dva brejkboly na vedení 2:0 ve třetím setu, tam bylo důležité, že jsem srovnala na 1:1. Spíš to pro mě vypadalo blbě.

Ke konci jste únavu vydýchávala v předklonu, jak jste na tom fyzicky?

Brutálně mě bolí nohy, ale půjdu na fyzio a mám den volna. Grandslamy jsou v tomhle dobré, že máme čas dát se dohromady.

Po prvním kole jste říkala, že výsledek pro vás není hlavní, že jste ráda, že vůbec můžete hrát. Platí to pořád?

Když už člověk v zápase je, vyhrát chce. Ty stavy mě rozčilují stále stejně, jako když jsem měla ruku stoprocentní. Ale asi k tomu přistupuju jinak. Jsem tu proto, abych si právě takovéhle těžké zápasy zkusila.

O osmifinále si zahrajete proti světové trojce Jessice Pegulaové. S čím na kurt půjdete?

Nemám co ztratit. Můžu si zkusit zápas s jednou z nejlepších hráček, které tady jsou, takže se těším. Určitě můžu jen překvapit, není na mě nějaký extrémní tlak. Jsem ráda, že jsem se dostala do téhle fáze.

Američanku jste porazila při vašem předloňském tažení za wimbledonským titulem, může vám to nyní pomoct?

No, myslím, že na mě bude dost nastartovaná. Bude to zase úplně jiný zápas než s Frechovou, protože Pegulaová stojí u lajny a míče spíš rozděluje, než že by mi nechávala prostor hrát. Spíše je důležité, že si zase zkusím zápas na nejvyšší úrovni, ve kterém mohu otestovat rameno. Takové zápasy jsou za odměnu.

Sama jste byla v první desítce žebříčku, říkáte si tedy proti těmto sokyním, že na ně máte?

Díky tomu, že jsem byla takhle nahoře, vím, že s nimi mohu hrát. Na druhou stranu si na sebe možná dávám tlak, že bych s nimi měla hrát dobře a vyrovnaně. Když je člověk mladší a není tak vysoko, tak tyto zápasy jde hrát za odměnu. Tím, že já už vyhrála grandslam, tak od sebe mám nějaké očekávání. I když jsem teď po zranění, což úplně dobré není.

Aktuálně jste ve světovém pořadí až na 96. místě. Řešíte to nějak?

Bohužel jsem před prvním kolem na internetu zahlédla, že jsem spadla někam do hlubin. Ale víceméně rok jsem nehrála žádné turnaje, takže se není čemu divit. Asi se z toho nehroutím. Budu mít chráněný žebříček, který se budu snažit využívat nějak chytřeji. Zkusím někam nějaké volné karty a musím zase začít uhrávat nějaké body. Věřím, že když budu fit a budu hrát, tak se to bude zlepšovat.

Loni jste byla na Roland Garros ve čtvrtfinále. Dokážete porovnat, jestli jste teď herně na stejné úrovni?

To je těžké. Beru to jinak než minulý rok, kdy jsem na sobě měla tlak, že jsem vysoko nasazená. A myslím, že má hra nebyla úplně skvělá. Teď k tomu přistupuju tak, že nemám co ztratit, a jsem ráda, že tu mohu hrát.

Ve volných dnech chodíte fandit dalším Čechů. Baví vás sledovat tenis?

Jo, koukám na něj extrémně hodně. Podle mě je to až nezdravé. Na pokoji mám puštěný tablet i televizi a koukám na deset zápasů najednou. Jsem tím tenisem trochu poznamenaná, ale přijde mi to jako lepší využití času než ležet na pokoji nebo dělat cokoliv jiného. Pro mě je super ty zápasy takhle vidět, a ještě podpořit české hráče.