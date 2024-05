Vondroušová cítí: Na antuce se ode mě čeká víc, obhajobou se nechci stresovat

Zatímco před pěti lety na třetím největším kurtu areálu antukového grandslamu přemohla Britku Johannu Kontaovou 7:5 a 7:6, v pondělí dopoledne vyřídila pracovní povinnosti mnohem snáze a rychleji.

„Na první kolo to byl dobrý zápas,“ hodnotila triumf nad Masárovou, 94. tenistkou světa, při debatě s českými novináři v Paříži. „Soupeřka sice dobře podávala a měla takovou hru nehru, což je občas zrádné, ale já ukázala dobrý výkon. A jsem ráda, že jsem postoupila.“

Vzhledem ke své úspěšné minulosti na Roland Garros – ve zmíněné sezoně 2019 padla až ve finále s Australankou Ash Bartyovou – i hernímu stylu s častými kraťasy platí na nejpomalejším povrchu za obávané soupeřky.

Do Paříže se proto 24letá Češka těšila i letos, byť v dosavadním průběhu antukové části roku příliš nezářila, nasbírala na ní zápasovou bilanci 6:4.

„Výkony jsou nahoru a dolů,“ uznává. „V Madridu mi proti Andrejevové v prvním setu chyběl kousek, v Římě s Cirsteaovou taky. Asi občas zahraju špatně důležité míče, ale třeba ve Stuttgartu jsem hrála super,“ připomněla dubnový postup do dosud jediného semifinále v sezoně, které si vysloužila výhrou nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou.

„Chápu, že se ode mě na antuce možná očekává víc, ale beru to teď zápas od zápasu.“

Ve snaze naladit se na Roland Garros co nejpříjemněji vyrazila minulý týden na generálku do Štrasburku. Přitom nebývá zvykem, aby elitní hráčky těsně před grandslamem startovaly na „běžném“ turnaji.

„Ale já v Římě vypadla celkem brzo (ve třetím kole) a měla pak docela prostoj, tak jsme si řekli, že si zahraju pár zápasů,“ vysvětlila, proč se rozhodla přijmout volnou kartu na podniku na východě Francie.

Coby nasazená jednička tam první mač zvládla, načež ve čtvrtfinále, které o den odložil déšť, podlehla Ukrajince Anhelině Kalininové. „Nebyl to špatný zápas, spíš je to o těch kouskách, které neudělám. Pro mě je určitě lepší hrát zápasy, nejsem úplně tréninkový typ, letos jsem navíc moc zápasů neměla.“

Za celý rok má zatím nepříliš výrazné skóre 11:8, trápily ji zdravotní omezení i osobní záležitosti.

„V Austrálii jsem byla nemocná, podle výsledků jsem měla špatnou krev. Příprava na sezonu byla krátká, pak jsme letěli na United Cup, který jsem možná měla vynechat a ještě trochu víc trénovat,“ zamýšlí se.

V loňském roce totiž hrála až do poloviny listopadu, neboť po Turnaji mistryň vyrazila ještě na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové.

Letos se kvůli vážné nemoci dědečka odhlásila z turnaje v Indian Wells, přišla i o další akci WTA 1000 v Miami.

„A pak Stuttgart už docela šel. Pro mě je nejlepší hrát turnaj za turnajem, i když člověk je pak trochu dole, když třeba prohrává. Ale musím se tomu postavit a zápasy hrát,“ uvědomuje si.

Doufá, že v Paříži zůstane co nejdéle, po vítězství nad Masárovou vyhlíží ve druhém kole americkou kvalifikantku Katie Volynetsovou.

Zároveň už pociťuje, že ji brzy čeká obhajoba loňského wimbledonského titulu, travnatý svátek v Londýně začíná 1. července.

„Říkala jsem si, že je pořád daleko, ale furt se blíží,“ směje se. „Ale už to tak nějak přijímám a budu se snažit si to užívat než se tím stresovat. Poletí se mnou mamka se ségrou, bude to pro nás nové a asi trochu stresující, ale já už si to zažila, když jsem obhajovala finále Paříže.“

Vzhledem k tomu, že za triumf v All England Clubu má na kontě 2000 bodů, což je téměř polovina jejího aktuálního stavu, může se stát, že se po turnaji ocitne v žebříčku výrazně níž než na současné šesté pozici.

„Body padají a máme celý rok na to je nahnat,“ zdůrazňuje. „Člověk sice občas spadne, ale zase tím trochu odpadne tlak.“

A pozornosti čelí i na Roland Garros, kde plní roli páté nasazené.