Vondroušová baví i vyhrává. Lidi už mi fandí, těší mistryni kraťasů

Vzhledem k tomu, že nasazení určují výsledky za posledních 365 dní, ještě mezi pařížskou elitu nepronikla. Dost možná naposledy: v kalendářním pořadí je Vondroušová v elitní dvacítce. Její hra baví, na pěti turnajích po sobě včetně tří obřích (Indian Wells, Miami, Řím) prošla nejméně do čtvrtfinále.



A to je jí pořád jen 19 let!

„Ale na grandslamu jsem zatím zahrála jen loni na US Open,“ připomíná Vondroušová osmifinále z New Yorku. Zároveň musí cítit formu, na Roland Garros na úvod zdolala Číňanku Wangovou 6:4, 6:3.

Poprvé jste v Paříži hrála jako favoritka. Byl úvod těžký?

Na první kolo docela náročný zápas. Byla taky už vysoko, není to žádná nová hráčka na okruhu, je zvyklá hrát velké turnaje. Tím, že jsem v pozici, že bych takové zápasy měla vyhrávat, je vše těžší, ale snažila jsem se na to nemyslet a hrát svoji hru.

Letí to, že? Před dvěma lety jste tu s grandslamy začala, najednou ve vás leckdo vidí adeptku na překvapení.

Minulý rok byl docela těžký, měla jsem obhajovat body, začalo se na mě koukat… Teď se všechno konečně ustálilo. Mám kolem sebe tým super lidí, který mi moc pomáhá, na cestách i doma. Cítím se fakt dobře.

I proto, že si ordinujete méně turnajů než dřív?

Jo, na každém jsem hrála docela dost zápasů, nechtěli jsme to hnát na víc akcí po sobě. Když mě trochu něco začne bolet, radši chceme, abych si odpočinula. Abych pak mohla pokaždé hrát na sto procent.

Tejp na stehnu nic špatného nesignalizuje?

Je to jen prevence, mám ho tam od Austrálie. Mám tejpy i na kotnících, protože je mám docela slabé a jak antuka klouže, mohla bych si s nimi něco udělat. Kotníky teď posilujeme, s kondičním na tom děláme. To nebude problém.

Ani forma, že?

Turnaje mi letos sedly, měla jsem vyrovnané výkony. Jsem za to fakt ráda, že jsem takhle postoupila v žebříčku (na 38. místo). Ale zase nechci mít velké oči a prohlašovat tady bůhvíco.

Zároveň jste si musela všimnout, že vám lidi čím dál víc fandí.

Naposledy v Římě to bylo super. Při zápase s Halepovou ze začátku všichni křičeli: Simona! Ale když jsem pak vyhrála set a vedla, tak mi strašně fandili. Bylo to fakt příjemné. Je skvělé získat si lidi na svoji stranu.

Hodně tomu pomáhá vaše pestrá hra, hlavně kraťasy.

Docela se mi daří a hlavně si věřím, že i když to soupeřky doběhnou, tak z toho umím zahrát třeba lob nebo je prohazuju. I trenér (Jan Hernych) ví, že do mé hry patří a asi by bylo blbý mi je nějak odpárat, takže mě v tom podporuje. Myslím, že kraťasy používám v docela dobré momenty. Zatím to vychází.

I Wangová u nich kolikrát až rezignovala. Příjemný pocit?

Docela jo. Vždycky mě to zahřeje u srdce (úsměv).

Příště vás čeká Ruska Potapovová, která senzačně vyřadila turnajovou pětku Kerberovou...

Viděla jsem to v televizi, když jsme zrovna byli v loungi, hrála fakt dobře. Už jsem ji letos v Budapešti porazila (6:0, 6:2), ale hrály jsme na tvrdém povrchu, tohle bude jiné. Po tom, co předvedla s Kerberovou, si asi bude dost věřit. Neměla co ztratit, byla to její první Top 10 výhra. Ale podle žebříčku budu asi favoritka já.

Cítíte, že respekt od konkurentek roste?

V šatně se normálně zdravíme a prohodíme pár slov. Už to není tak, že třeba ani neodpoví, že mě neberou. Vědí, kdo jsem. Je to docela příjemné.