Další skvělá čtyřhra? České kamarádky nevídaně obrátily stav 0:5 a 0:40

Úspěšný pár tvořily už v sezoně 2015, v níž tehdy 15letá Vondroušová a o dva roky starší Kolodziejová ovládly juniorskou čtyřhru na Australian Open.

Pak se jejich kariéry i kvůli věkovému rozdílu rozešly, Vondroušová navíc zažila rapidní vzestup ve dvouhře.

Nicméně loni v říjnu spolupráci oprášily. Vondroušová se vracela do turnajového rytmu po operaci zápěstí a za účelem získání zápasové praxe se s Kolodziejovou znovu daly dohromady. A hned spolu ovládly dva podniky kategorie ITF v řadě.

„Ani jsme nečekaly, že by to mohlo být tak dobré,“ přiznala Vondroušová nyní na Australian Open. „Dařilo se nám i v Adelaide,“ připomněla čtvrtfinále a semifinále z úvodu sezony.

Miriam Kolodziejová (vlevo) na loňské svatbě Markéty Vondroušové:

Češky se kvalifikovaly i do deblové soutěže na grandslamu v Melbourne, kde po vítězství v prvním kole předvedly ve druhé rundě málo vídaný, téměř až neskutečný obrat.

Proti Brazilce Haddadové Maiové a Číňance Čang Šuaj po setech 3:6 a 7:6 hrály třetí sadu, v níž ale vůbec nezachytily začátek a zaostávaly 0:5 na gamy a 0:40 na fiftýny. Kolodziejová navíc musela do následující výměny přes druhý servis. Přesto Češky nakonec v utkání, v němž přežily celkem devět mečbolů, slavily výhru.

„Tohle jsem v životě nezažila. Když to bylo 0:5 a 0:40, tak si asi nikdo nemyslel, že bychom to mohly otočit. Chtěly jsme udělat alespoň jeden game. Ale pak se to sešlo tak, že jsme najednou začaly body vyhrávat my. Soupeřky měly celou dobu daleko víc štěstí a ke konci zápasu se to trochu otočilo,“ citoval Vondroušovou Tenisový svět.

Češkám pomohlo i to, že navzdory krajně nepříznivému skóre nepropadaly panice a pořád si udržovaly veselou náladu.

„My se spolu smějeme pořád. Užívaly jsme si to, cítily jsme se dobře a atmosféra mezi námi byla výborná. Máme spolu skvělý vztah mimo kurt, což se pak přenáší i do zápasu,“ přibližuje Vondroušová.

A Češky možná pomohly i krajance Karolíně Plíškové, která den po bláznivém deblu porazila v osmifinále dvouhry jednu z poražených: Číňanku Čang Šuaj.

„Jejich utkání jsem trošku sledovala, mluvila jsem o něm s Markétou. Holkám se povedl neskutečný obrat z devíti mečbolů a stavu 0:5, 0:40, to je docela brutální,“ uznala Plíšková. „Trenér mi říkal, ať jsem připravená na případný třetí set, kde by soupeřka mohla být unavenější. Na Číňanku to možná opravdu vliv mělo, do zápasu se dostávala pomaleji, ale vítězství přikládám své povedené hře, ne jejímu mentálnímu stavu.“

Australian Open příloha iDNES.cz

Vondroušová a Kolodziejová postup Plíškové nenapodobily, v osmifinále nestačily na ukrajinsko-rumunský pár Kosťuková, Ruseová 3:6 a 4:6.

Mladší z dvojice se v Melbourne připomněla i v singlu, v němž vyřadila světovou dvojku Džábirovou z Tuniska. Ve třetím kole pak podlehla krajance Lindě Fruhvirtové.

V dalším průběhu sezony se bude soustředit především na vlastní kariéru ve dvouhře, pro další spolupráci s Kolodziejovou bude rozhodující, jestli se obě potkají na stejných turnajích. Pokud pár utvoří častěji, mohou se i díky kamarádství mimo kurt vypracovat v další úspěšný český debl.

Třeba jako šestinásobné grandslamové šampionky a olympijské vítězky z Tokia Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které se nyní v Melbourne připravují na čtvrtfinále.