Z lovkyně kořistí. Teď budu hrát s mladšími častěji, tuší Vondroušová

Souboj talentovaných levaček, 47. hráčky WTA Vondroušové a finalistky juniorky letošního Australian Open Fernandezové, nabídl obecenstvu dlouhé výměny, chytré herní varianty i precizní údery. „Hrála svůj strop, takže určitě byla nepříjemná. Občas zahrála opravdu neskutečné věci. Myslím, že jsme předvedly dobrý zápas,“ zhodnotila česká tenistka.

ZPRAVODAJSTVÍ z 1. dne Fed Cupu Česko - Kanada

Uvědomovala jste si, že jste v zápase jasnou favoritkou?

Nějak jsem nad tím nepřemýšlela, protože v prvním setu hrála Fernandezová fakt super, takže jsem se soustředila hlavně na to, abych set doservírovala a nějak se to nezkomplikovalo. Myslím, že hrála opravdu dobře.

Soupeřka také hraje levou rukou, jak jste se s tím vypořádala?

Měla hru trochu jako já, hrála hodně forhend křížem, dobře běhala, super hrála kraťasy, takže to byla hra na hru. Bylo to dost nepříjemné, jsem zvyklá hrát pravákům vysoké údery do bekhendu, ale jí to vůbec nevadilo. Takže jsem musela hrát forhend více po lajně, abych dělala body.

Poprvé jste zaujala v roli týmové jedničky, jaké to bylo?

Překvapivě jsem nebyla skoro vůbec nervózní, přišlo to až ke konci prvního setu, jak se to začalo komplikovat. Ale ze začátku moc ne. Byl to můj první zápas na antuce po dlouhé době, takže jsem ráda, že byl vítězný, ve druhém setu jsem si cítila opravdu dobře.

Byla jste povzbuzená vedením celého týmu?

Určitě je lepší jít hrát za stavu 1:0 než 0:1. Kája hrála taky super zápas na to, že to byl její první ve Fed Cupu a ještě doma. Takže myslím, že jsme to zvládly skvěle.

Vnímala jste podporu publika?

Atmosféra byla super, diváci mě hnali dopředu. Kanaďanů je tady pár, takže ti nejsou skoro slyšet, jenom Češi.