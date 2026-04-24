Je mi jí líto, říká Muchová o Vondroušové. Její příběh zní důvěryhodně, míní Roddick

Markéta Plšková
  18:42
Přesně před týdnem vyšlo najevo, že Markétu Vondroušovou v létě čeká tenisový soud. V prosinci totiž odmítla podstoupit dopingovou kontrolu, když podle svých slov kvůli okolnostem a chování komisařky prodělala akutní stresovou reakci. Bude ale její vysvětlení stačit, aby se vyhnula trestu, kterým může být až čtyřletý distanc?
Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open.

Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open.

Tereza Valentová (vlevo) s Markétou Vondroušovou ve čtyřhře v v utkání BJK Cupu...
Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám
Tereza Valentová (vlevo) s Markétou Vondroušovou ve čtyřhře v v utkání BJK Cupu...
Markéta Vondroušová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...
10 fotografií

„Jsem s Markétou v kontaktu, ale nerada bych to nějak komentovala, protože neznám dopodrobna všechny informace,“ odpovídala nedávno na otázku ohledně své kolegyně Karolína Muchová. „Je mi jí líto, doufám, že se z toho dostane.“

Jenže to nemusí být tak úplně jednoduché.

Za nepodstoupení kontroly totiž tenisté mohou dostat úplně stejný trest, jako když odevzdají pozitivní vzorek. Wimbledonské šampionce z roku 2023 opravdu hrozí zákaz činnosti. Tenisová obec v tomto případě příliš optimistická není.

Ostatně kondiční kouč David Vydra, který dříve pomáhal třeba Tomáši Berdychovi či Petře Kvitové, v pořadu KANÁR+ podobně zvěsti zmiňoval. Vzpomněl si i na případ Srba Viktora Troického, u kterého v roce 2013 osobně byl.

Vondroušová nepodstoupila dopingovou kontrolu, hrozí jí až čtyřletý distanc

„Byli jsme tehdy v Monte Carlu, on tam hrál dlouhý zápas ve velkém horku, byl úplně vyřízený. Přišla dopingovka, jemu ale posvětil i turnajový lékař, že nemusí dávat vzorek. Na základě toho se rozhodl, že vzorek nedá a stejně ho potrestali. Dostal osmnáct měsíců stopku. Neodevzdat vzorek je největší chyba, co může být,“ líčil.

Jak dopadne Vondroušová?

„Budeme se snažit dokázat, že byť protokol nebyl dokončený, tak k tomu Markéta měla důvody,“ popsal před týdnem pro iDNES.cz její právní zástupce Jan Exner. „Podle nás to nebyl případ odmítnutí dopingové kontroly, ale nedokončení protokolu z důvodů, které se týkají duševního zdraví.“

„Nezávidím jí tu situaci, protože neodevzdat vzorek je dost špatné. To byla hlavní chyba,“ komentovala bývalá hráčka Klára Koukalová. „Na druhou stranu kdyby mi někdo zazvonil večer doma, taky bych se trošku bála a možná bych vůbec neotevřela. Myslím, že by ta komisařka mohla přijít v určené hodiny. Ještě to byla Němka, ne Češi, na které je Markéta zvyklá.“

Právník Vondroušové: Čelí tlaku a stresu. Vzpomněla si na přepadení Kvitové

Vondroušová se hájí tím, že se komisařka německé antidopingové agentury při mimosoutěžní kontrole loni 3. prosince nechovala podle obvyklých postupů. Měla přijít po stanoveném času, který tenistka nahlásila, a neprokázala se. Proto ji Vondroušová do svého bytu nevpustila.

České tenistky se zastaly bývalé světové jedničky Kim Clijstersová a Andy Roddick. „Jsem absolutně na straně Markéty. Každý si může udělat navštívenku a vydávat se za někoho, kdo jde testovat doping. Přeci poskytujeme to časové okno z nějakého důvodu,“ podivovala se čtyřnásobná grandslamová vítězka.

„Mělo by jít i o bezpečnost sportovců. Mám spoustu zážitků s fanoušky či bláznivými lidmi, kteří přišli až ke mně domů a prosili o peníze nebo mě jen chtěli potkat. Je určitá mez, která by se neměla překračovat. A tahle praxe to umožňuje,“ dodala.

Kim Clijstersová

Andy Roddick

Vondroušová s Exnerem zmínili i případ Kvitové, kterou v roce 2016 přepadl v jejím bytě v Prostějově cizí muž a pořezal jí levou hrací ruku. I kvůli tomuto se prý Vondroušová bála, komisařka za ní přišla večer, kdy byla doma sama.

„Pokud bylo její okno mezi sedmou a osmou ráno a někdo jí zaklepe na dveře pozdě večer, její příběh je pro mě úplně důvěryhodný. Kdyby přišli během dané hodiny, měl bych zcela jiný názor,“ komentoval Roddick.

„Doufám, že Markéta bude očištěná a WTA, ATP i hráčské výbory tenhle problém nějak vyřeší, aby se to nestalo nikomu dalšímu. Já bych takovému člověku nikdy neotevřela!“ rozčilovala se Clijstersová.

Ale v tomto je právě problém.

Pokud by Vondroušová německé komisařce neotevřela, nic by se nestalo, jelikož ji navštívila mimo určenou hodinu, kterou si Češka vymezila. Když ale kontrola tenisty zastihne, musí jí vzorek odevzdat. Příchod komisařky mimo stanovený čas tedy přestupkem není, namátkové kontroly jsou také běžné.

A Vondroušová tak má po pauze zaviněné zraněním další starost.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Norrie vs. MacháčTenis - Dvouhra - 2. kolo - 24. 4. 2026:Norrie vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 2:2
  • 1.36
  • -
  • 3.07
Damm vs. MenšíkTenis - - 25. 4. 2026:Damm vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
25. 4. 11:00
  • 3.37
  • -
  • 1.34
Samson vs. BondárováTenis - - 25. 4. 2026:Samson vs. Bondárová //www.idnes.cz/sport
25. 4. 11:00
  • 3.38
  • -
  • 1.33
Svrčina vs. VasamiTenis - - 25. 4. 2026:Svrčina vs. Vasami //www.idnes.cz/sport
25. 4. 13:30
  • 1.53
  • -
  • 2.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Česko - Rakousko 4:0. Kváča má první nulu v reprezentaci, dva góly zařídil Špaček

Aktualizujeme
Čeští hráči slaví trefu Davida Tomáška.

Na čtvrteční vítězství ve Vídni 5:1 navázali čeští hokejisté v pátek další výhrou nad Rakouskem 4:0. V Jihlavě se z výběru Radima Rulíka blýskli především útočník Michael Špaček, který je podepsán...

24. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:27

Je mi jí líto, říká Muchová o Vondroušové. Její příběh zní důvěryhodně, míní Roddick

Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open.

Přesně před týdnem vyšlo najevo, že Markétu Vondroušovou v létě čeká tenisový soud. V prosinci totiž odmítla podstoupit dopingovou kontrolu, když podle svých slov kvůli okolnostem a chování komisařky...

24. dubna 2026  18:42

Obránce Suchý vystoupil z FAČR, etická komise řešila jeho roli v korupční kauze

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) přerušila řízení s Michalem Suchým, který figuruje v korupční a sázkařské kauze. Bývalý obránce Zlínska z osmé ligy (dříve 1.A třída) totiž zrušil své...

24. dubna 2026  18:20

Bekhend má jako táta! Nadalův tříletý syn na kurtu bavil fanoušky i tenisové hvězdy

Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal se svým synem při...

Na antukový kurt na stadionu Santiago Bernabéu dorazily světové tenisové i fotbalové osobnosti, aby slavnostně zahájily turnaj Madrid Open. Pozornost se nakonec neupírala jen na Jannika Sinnera, Igu...

24. dubna 2026  18:19

Alcaraz vzdal obhajobu titulu na Roland Garros, zápěstí ho do Paříže nepustí

Carlos Alcaraz v semifinále turnaje v Monte Carlu

Španělský tenista Carlos Alcaraz nebude obhajovat titul na grandslamovém Roland Garros. Druhý hráč světového žebříčku vzdal svůj start v Paříži kvůli zranění zápěstí, které ho vyřadilo ze hry už...

24. dubna 2026  18:09

Kdo nemá ambice, pro něj ve Spartě není místo. Rosický o problémech i budoucnosti

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu...

Usedl a tři čtvrtě hodiny odpovídal pro klubovou televizi. Sportovní ředitel Tomáš Rosický rozebíral nejpalčivější problémy, které aktuálně ve fotbalové Spartě řeší. „Emoce se snažím potlačit, ale...

24. dubna 2026  17:27

Pogačarův bývalý parťák Muñoz zemřel, po pádu ho přemohla agresivní infekce

Kolumbijský cyklista Cristian Camilo Mu&#241;oz během závodu Kolem Švýcarska

Kolumbijský cyklista Cristian Camilo Muñoz zemřel v pátek ráno na následky komplikací po pádu v závodu Tour du Jura. Třicetiletý bývalý jezdec stáje UAE Emirates byl po nehodě ošetřen se...

24. dubna 2026  17:24

Šulc je po zranění zpátky. Tvrdě jsem dřel, říká. Mluvil o přízni v Lyonu i šampionátu

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc je zpátky na hřišti. Po svalovém zranění, které utrpěl v prvním utkání za Lyon po úspěšné baráži o postup na mistrovství světa, je k dispozici na sobotní ligové...

24. dubna 2026  16:25

Příští rok šance na povolání do NHL bude, cítí Melovský. Musí se zlepšit v soubojích

Čeští junioři se radují z gólu proti Švídsku, vpravo úspěšný střelec Matyáš...

Před dvěma lety zazářil na bronzovém mistrovství světa juniorů, na němž se stal třetím nejproduktivnější hráčem. Následně odehrál Matyáš Melovský ještě jednu sezonu v kanadské hokejové juniorce, po...

24. dubna 2026  16:15

Karvinský kouč před finále extraligy: Rozhodnou detaily. Jako každý rok

Karvinský trenér Michal Brůna

Zase Plzeň. Poosmé za sebou jsou házenkáři Baníku Karviná ve finále extraligy a poosmé se o titul utkají s Plzní. Série na tři výhry začne v sobotu a v neděli vždy od 18.00 v karvinské hale. v Plzni...

24. dubna 2026  15:52

Recept na úspěch. Ronaldův bývalý kuchař přiblížil tajemství jeho formy

Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo se i po čtyřicítce drží na vrcholu a stále...

Cristiano Ronaldo je dlouhodobě synonymem špičkové fyzické kondice. I po čtyřicítce patří mezi nejlépe připravené fotbalisty světa a jeho forma budí obdiv napříč sporty. Podle jeho bývalého...

24. dubna 2026  15:24

Arsenal, či City? Paříž, nebo Lens? Němci versus Španělé. O co jde v elitních ligách

Saud Abdulhamid z Lens se raduje z gólu v utkání francouzské ligy proti...

Bayern Mnichov je už týden německým mistrem, o víkendu může mít titul Inter Milán, ve Španělsku ho má na dosah Barcelona, zato v Anglii a ve Francii se o něj nejspíš bude bojovat až do posledního...

24. dubna 2026  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.