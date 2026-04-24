Je mi jí líto, říká Muchová o Vondroušové. Její příběh zní důvěryhodně, míní Roddick

„Jsem s Markétou v kontaktu, ale nerada bych to nějak komentovala, protože neznám dopodrobna všechny informace,“ odpovídala nedávno na otázku ohledně své kolegyně Karolína Muchová. „Je mi jí líto, doufám, že se z toho dostane.“
Jenže to nemusí být tak úplně jednoduché.
Za nepodstoupení kontroly totiž tenisté mohou dostat úplně stejný trest, jako když odevzdají pozitivní vzorek. Wimbledonské šampionce z roku 2023 opravdu hrozí zákaz činnosti. Tenisová obec v tomto případě příliš optimistická není.
Ostatně kondiční kouč David Vydra, který dříve pomáhal třeba Tomáši Berdychovi či Petře Kvitové, v pořadu KANÁR+ podobně zvěsti zmiňoval. Vzpomněl si i na případ Srba Viktora Troického, u kterého v roce 2013 osobně byl.
|
„Byli jsme tehdy v Monte Carlu, on tam hrál dlouhý zápas ve velkém horku, byl úplně vyřízený. Přišla dopingovka, jemu ale posvětil i turnajový lékař, že nemusí dávat vzorek. Na základě toho se rozhodl, že vzorek nedá a stejně ho potrestali. Dostal osmnáct měsíců stopku. Neodevzdat vzorek je největší chyba, co může být,“ líčil.
Jak dopadne Vondroušová?
„Budeme se snažit dokázat, že byť protokol nebyl dokončený, tak k tomu Markéta měla důvody,“ popsal před týdnem pro iDNES.cz její právní zástupce Jan Exner. „Podle nás to nebyl případ odmítnutí dopingové kontroly, ale nedokončení protokolu z důvodů, které se týkají duševního zdraví.“
„Nezávidím jí tu situaci, protože neodevzdat vzorek je dost špatné. To byla hlavní chyba,“ komentovala bývalá hráčka Klára Koukalová. „Na druhou stranu kdyby mi někdo zazvonil večer doma, taky bych se trošku bála a možná bych vůbec neotevřela. Myslím, že by ta komisařka mohla přijít v určené hodiny. Ještě to byla Němka, ne Češi, na které je Markéta zvyklá.“
|
Vondroušová se hájí tím, že se komisařka německé antidopingové agentury při mimosoutěžní kontrole loni 3. prosince nechovala podle obvyklých postupů. Měla přijít po stanoveném času, který tenistka nahlásila, a neprokázala se. Proto ji Vondroušová do svého bytu nevpustila.
České tenistky se zastaly bývalé světové jedničky Kim Clijstersová a Andy Roddick. „Jsem absolutně na straně Markéty. Každý si může udělat navštívenku a vydávat se za někoho, kdo jde testovat doping. Přeci poskytujeme to časové okno z nějakého důvodu,“ podivovala se čtyřnásobná grandslamová vítězka.
„Mělo by jít i o bezpečnost sportovců. Mám spoustu zážitků s fanoušky či bláznivými lidmi, kteří přišli až ke mně domů a prosili o peníze nebo mě jen chtěli potkat. Je určitá mez, která by se neměla překračovat. A tahle praxe to umožňuje,“ dodala.
Vondroušová s Exnerem zmínili i případ Kvitové, kterou v roce 2016 přepadl v jejím bytě v Prostějově cizí muž a pořezal jí levou hrací ruku. I kvůli tomuto se prý Vondroušová bála, komisařka za ní přišla večer, kdy byla doma sama.
„Pokud bylo její okno mezi sedmou a osmou ráno a někdo jí zaklepe na dveře pozdě večer, její příběh je pro mě úplně důvěryhodný. Kdyby přišli během dané hodiny, měl bych zcela jiný názor,“ komentoval Roddick.
„Doufám, že Markéta bude očištěná a WTA, ATP i hráčské výbory tenhle problém nějak vyřeší, aby se to nestalo nikomu dalšímu. Já bych takovému člověku nikdy neotevřela!“ rozčilovala se Clijstersová.
Ale v tomto je právě problém.
Pokud by Vondroušová německé komisařce neotevřela, nic by se nestalo, jelikož ji navštívila mimo určenou hodinu, kterou si Češka vymezila. Když ale kontrola tenisty zastihne, musí jí vzorek odevzdat. Příchod komisařky mimo stanovený čas tedy přestupkem není, namátkové kontroly jsou také běžné.
A Vondroušová tak má po pauze zaviněné zraněním další starost.