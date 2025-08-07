Vondroušová rozjela turnaj v Cincinnati suverénně, čeká ji jednička Sabalenková

Šestadvacetiletá Vondroušová v prvním vzájemném duelu s Cristianovou jako první ztratila podání a prohrávala 1:3, brejk ale soupeřce okamžitě oplatila a na kurtu poté jasně dominovala.
Při svém servisu už v úvodní sadě neztratila ani fiftýn a celkově získala dalších deset gamů v řadě.
Rumunka si znovu udržela podání až v šesté hře druhé sady, v níž odvrátila dva mečboly a zažehnala hrozbu kanára. Vondroušová ale vzápětí zápas dopodávala.
Se Sabalenkovou, která měla v úvodním kole volný los a čeká ji první zápas od Wimbledonu, se česká tenistka utká podeváté. Dosavadní bilanci mají vyrovnanou 4:4, poslední dva duely ale vyhrála Vondroušová včetně letošního semifinále na trávě v Berlíně.
Kopřiva, jenž dosud na akcích Masters prošel do druhého kola jen jednou v kariéře, se proti rozehranému Galánovi trápil na podání. Soupeři nabídl 11 brejkbolů a pětkrát o servis přišel. Zápas s Jannikem Sinnerem tak ve druhém kole čeká Kolumbijce.
Tenisový turnaj v Cincinnati
tvrdý povrch, dotace 5 152 599 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: