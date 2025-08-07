Vondroušová rozjela turnaj v Cincinnati suverénně, čeká ji jednička Sabalenková

Markéta Vondroušová porazila na úvod turnaje v Cincinnati Jaqueline Cristianovou a vysloužila si duel se světovou jedničkou. Česká tenistka zvítězila nad rumunskou soupeřkou hladce 6:3, 6:1 a ve druhém kole vyzve Arynu Sabalenkovou. Vít Kopřiva, jenž rovněž mohl jít na světovou jedničku, naopak svůj zápas nezvládl. S kolumbijským kvalifikantem Danielem Elahim Galánem prohrál 2:6, 4:6.
Šestadvacetiletá Vondroušová v prvním vzájemném duelu s Cristianovou jako první ztratila podání a prohrávala 1:3, brejk ale soupeřce okamžitě oplatila a na kurtu poté jasně dominovala.

Při svém servisu už v úvodní sadě neztratila ani fiftýn a celkově získala dalších deset gamů v řadě.

Rumunka si znovu udržela podání až v šesté hře druhé sady, v níž odvrátila dva mečboly a zažehnala hrozbu kanára. Vondroušová ale vzápětí zápas dopodávala.

Se Sabalenkovou, která měla v úvodním kole volný los a čeká ji první zápas od Wimbledonu, se česká tenistka utká podeváté. Dosavadní bilanci mají vyrovnanou 4:4, poslední dva duely ale vyhrála Vondroušová včetně letošního semifinále na trávě v Berlíně.

Kopřiva, jenž dosud na akcích Masters prošel do druhého kola jen jednou v kariéře, se proti rozehranému Galánovi trápil na podání. Soupeři nabídl 11 brejkbolů a pětkrát o servis přišel. Zápas s Jannikem Sinnerem tak ve druhém kole čeká Kolumbijce.

Dvouhra - 1. kolo:
Vondroušová (ČR) - Cristianová (Rum.) 6:3, 6:1

