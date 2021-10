Vondroušová řádí: Pomohlo mi, že jsem spadla v žebříčku, nebyl na mě tlak

„A to jsem tady měla těžký los,“ připomíná Vondroušová, že si v zámoří poradila s Australankou Tomljanovicovou (44. na světě), Ruskou Pavljučenkovovou (13.), Švýcarkou Teichmannovou (38.) a naposledy s Američankou Collinsovou (28.).

„Hraní si užívám, což je podle mě to nejdůležitější. A taky čím více zápasů mám, tím se cítím lépe. Jestli chcete zápasy vyhrávat, musíte je hrát,“ líčila Češka po pátečním postupu do semifinále po divoké výhře 6:7, 6:0 a 7:6 nad Collinsovou.

Zápas byl velmi emotivní, vaše soupeřka se hodně vztekala, obě jste se často divily nad verdikty rozhodčích. Jak těžké bylo udržet koncentraci?

Na její chování jsem byla připravená, z turnajů ji znám a vím, že tohle dělá. A když rozhodčí upískávají důležité míče, tak je těžké zůstat v pohodě a nebýt naštvaná. Ale nakonec jsem to i přes tohle všechno zvládla dobře.

Přitom jste za stavu 4:4 ve třetím setu přišla o podání. Kde jste vzala síly na zvrat?

Pomohlo mi, že jsem v zápase zůstala hlavou. Chtěla jsem dál hrát útočně, protože když to rozdělovala ona, tak jsem neměla skoro šanci. Říkala jsem si, že do toho musím jít. Mohly jsme vyhrát obě, obě jsme hrály dobře.

Vám se daří takové výkony předvádět delší dobu, od olympiády jste vyhrála patnáct zápasů z dvaceti. Jakou roli v tom hraje právě Tokio?

Olympiáda mě rozhodně nastartovala. Myslím, že mi pomohlo i to, že jsem trochu spadla v žebříčku a nebyl na mě takový tlak. Je to fakt těžké, když všichni čekají, že budete furt vyhrávat. I já jsem se trochu uklidnila. Vím, že na holky mám, ale když nejsem favorit, tak se mi taky hraje líp.

Přišel zlom, když jste v Tokiu porazila domácí Ósakaovou?

Jo, potom se to nějak rozjelo. Když jsem si dokázala, že můžu hrát se všema, tak mé sebevědomí šlo nahoru. Samozřejmě jsou zápasy, které nevyjdou, ale myslím, že teď hraju dobře a Tokio mi v tom hodně pomohlo.

V sobotním semifinále v Chicagu vás čeká další kvalitní soupeřka, Španělka Muguruzaová. Jaká to bude výzva?

Hrály jsme spolu letos semifinále v Austrálii a prohrála jsem 0:6 a 1:6, takže doufám, že to bude lepší (smích). Ona je skvělá hráčka, takže nemám co ztratit. Takové zápasy si užívám. Budu hrát svůj tenis a uvidíme.

Jak jste na tom ke konci sezony s fyzickými silami?

Samozřejmě jsme všechny unavené, sezona je strašně dlouhá, ale teď už zbývá jen pár turnajů, takže když už na nějakém jsem, tak ho chci odehrát co nejlíp, ať to stojí cokoli. Hodně mi taky pomáhá, že můžeme jít do města na jídlo nebo se podívat po krámech a tak, takže člověk trochu vypne.