Vondroušová o konci vítězné série i sporném verdiktu: Špatné rozhodnutí

Do akce se Vondroušová šikovala v opačné situaci než o den dříve proti Američankám. Tehdy za stavu 0:1 věděla, že nesmí zaváhat, Sofii Keninovou navzdory tlaku zničila dvakrát 6:1.

Proti Fernandezové ji nadnášelo vědomí, že Barbora Krejčíková v úvodní dvouhře smetla Marinu Stakusicovou, šampionka letošního Wimbledonu tak mohla výběr kapitána Petra Pály poslat do nedělního finále.

Jenže kanadské jedničce Fernandezové, která stejně jako ona drží raketu v levé ruce, po velké přetahované podlehla. Do třetího dějství vstoupila lépe, brzký úspěch na returnu však neuhájila. A v koncovce nezužitkovala ani jeden ze tří brejkbolů, kterými mohla snížit na 4:5.

Jak zápas hodnotíte?

Od druhého setu byl podle mě fakt dobrý. Ona hrála neskutečně, v týmových soutěžích se jí daří. V závěru jsem ještě byla blízko, abych ztrátu trošku stáhla, ale od stavu 40:0 jsem si skoro nesáhla na míč.

Mrzí vás, že jste hned v prvním gamu duelu nevyužila šest brejkbolů?

Nevím, jaký by pak byl průběh, ale ona mě ze začátku hrozně tlačila. Potřebovala jsem si zvyknout a najít věci, které budou fungovat. Od druhého setu jsem se zvedla a třetí byl podle mě dost smolný. Kdybych v něm udělala druhý game, tak se zbytek mohl vyvíjet úplně jinak. Třetí set byl celkově jen o pár míčích.

Právě ve druhém gamu rozhodujícího dějství jste protestovala po verdiktu sudí, která rozhodla, že výměna se po vašem úspěšném jestřábím oku bude opakovat, přestože Fernandezová return jednoznačně zkazila a hlášení čárového o autu ji nemohlo ovlivnit.

Byl to určitě hodně důležitý moment, protože jsem měla vést 30:0, ale pak jsem ten opakovaný bod prohrála, takže člověk je z toho trochu naštvaný. Ale ještě jsem potom srovnala z 15:40 na shodu, takže jsem se snažila, co to šlo. Rozhodnutí bohužel bylo, jaké bylo, myslím, že bylo špatné, ale nic se s tím neudělá. A myslím, že ona si to pak zasloužila.

Trenér české reprezentace Petr Pála diskutuje s rozhodčí během semifinále BJK Cupu v Seville

Nevyčítala jste soupeřce, že vám bod nenechala?

Jakmile se zase postavila na return, tak mi bylo jasné, že to tak bude. Upřímně jsem nečekala, že by se přiznala. Přijde mi škoda, že rozhodčí nemají možnost si situaci zopakovat.

Bylo nepříjemné střetnout se s jinou levačkou?

Samozřejmě se mi hůř zvyká, když jsou údery otočené. Mířila jsem jí forhend do forhendu, což jí sedělo, protože mi pak hrála po lajně. A ona má forhend extrémně dobrý.

Musela jste upravit i podání a příjem?

Servis byl docela dobrý, ale return byl trochu jiný. Točila servis zleva ven, následně mě hned honila forhendem po lajně. Bylo těžké se z toho dostávat. Ale furt se hrálo, záleželo, jestli já udržím délku úderů. Když jsem je pak trochu zkrátila, byl konec.

Mrzí vás, že vám po jedenácti singlových výhrách v řadě skončila působivá reprezentační série?

Věděla jsem, že jednou skončí, myslím, že tenhle zápas byl k tomu docela dobrý. Od druhého setu měl vysokou úroveň a neskutečné výměny. Dělala jsem, co jsem mohla, ale ona mi to bohužel párkrát urvala.

Fernandezová je fyzicky velmi zdatná, těší vás, že jste s ní i takhle v závěru sezony zvládla držet krok?

Určitě. I když jsem prohrála, tak si z toho zkusím nedělat těžkou hlavu. Je to škoda, ale doufám, že holky ve čtyřhře (Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková) zabojují a otočí skóre zase zpátky pro nás.

Budete závěrečný debl sledovat?

Ano, i když jsem ze zdejších utkání už úplně vyřízená. (směje se) Ale všichni bychom si hrozně moc přáli postoupit do finále, myslím, že pro to děláme maximum.