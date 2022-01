Vondroušová poznala, jak létají pecky kolem hlavy: Ale nebudu sýčkovat

Na setkání s českými reportéry si ale Vondroušová nezoufala. Smířlivě vyprávěla, že od druhé sady zkrátka neměla protizbraně, jak běloruskou mašinu zastavit. A radovala se, že v Melbourne zvládla první dvě kola, že je bez zdravotních neduhů a že brzy vyrazí vstříc dalším turnajům.

Navzdory porážce jste se světovou dvojkou odehrála vyrovnaný duel. Převažují ve vás kladné dojmy?

Určitě je tam nějaký smutek, ale myslím, že víc jsem ani udělat nemohla. Snažila jsem se hrát každý míč, ale ona bohužel zase našla servis, který v předchozích zápasech ztratila. A musím říct, že když se rozehrála, tak mě hrozně tlačila a udělala spoustu winnerů, které nebyly lehké a já při nich nezahrála špatně. Bylo těžké se z toho dostávat, byla prostě lepší.

Mohla jste něco udělat jinak?

Proti ní musíte z každé šance, kterou máte, zatlačit a zkusit ji rozběhat. V prvním setu jsem šance využívala docela dobře, ale ona se pak rozehrála a hnala mě z každého míče, který jí přišel pod ruku. Necítila jsem se špatně, ale míče na mě lítaly zleva zprava.

Jak jste se cítila na příjmu?

Docela blbě. V prvním setu sice udělala pár dvojchyb v důležitých momentech, ale pak už vůbec. Na konci už měla i vysoké procento prvních servisů. Bohužel se s tím pak těžko něco dělá, když vám lítá první servis okolo hlavy rychlostí 190 kilometrů za hodinu a druhý 160 nebo 170. Pak jste pod tlakem i při vlastním podání.

Sabalenková se však v turnaji na podání hodně trápila. Ve druhém kole udělala dokonce 19 dvojchyb.

Její předchozí zápasy jsem viděla a ona ty holky porážela i bez servisu. I když měla tolik dvojchyb, tak vyhrávala, což jen potvrzuje, jak je dobrá. Bylo mi tedy jasné, že ve výměnách a na returnu bude hrát dobře. A dneska jí začal padat i servis, takže díky tomu si víc věřila.

Běloruska Aryna Sabalenková se hecuje ve třetím kole Australian Open.

Neprojevila se na vás ve třetím setu únava?

Trošku jsem unavená byla. Jak na kurtu pálí slunko, tak to člověk samozřejmě cítí, ale nebylo to nijak hrozné. Jsme na to tak nějak zvyklé a ještě to není úplný extrém, takže to bylo docela v pohodě.

Jak byste zhodnotila celé Australian Open?

Jsem spokojená. Sabalenková je přece jenom druhá na světě. Ale předtím jsem tu vyhrála dva dobré zápasy, i předtím na turnaji v Adelaide jsem končila prohrou 6:7 ve třetím setu. Celkově jsem se svou hrou v Austrálii spokojená. Samozřejmě něco by mohlo být i lepší, ale taky stokrát horší... Nebudu tedy sýček a budu spokojená.

Jaké máte další plány?

Teď se chci co nejdřív dostat domů, pak mám přihlášený Petrohrad, Dauhá a Dubaj. Jsem v pohodě a zdravá, takže bych ráda odehrála všechno, když to bude možné.

Máte v hledáčku i dubnový BJK Cup proti Británii, který se bude hrát na vaší domovské Štvanici?

Je super, že se to bude hrát tam. Moc ráda reprezentuju, takže když bude možnost, hrát budu. Navíc to ještě bude na antuce před antukovou sezonou, což je pro nás skvělé, a určitě se těším.

Jak vás do dalšího průběhu roku může nakopnout, že jste takto těsně hrála se světovou dvojkou?

Mezi holkama dneska může hrát vyrovnaně každá s každou, nejsou tam velké rozdíly. Spíš záleží, jak se to komu sejde v ten konkrétní den. Já se tady celkově cítila dobře a věděla jsem, že něco uhrát můžu. Ale jeden turnaj nic neznamená, je to teprve začátek sezony. Budu se naplno připravovat dál a když budu zdravá, chci hrát co nejvíc. Pro mě je důležité hrát turnaj za turnajem, pak se do toho dostanu.